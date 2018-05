Je jediným slovenským účastníkom. Bystrica začne Ligu majstrov proti obhajcovi

25. máj 2018 o 16:13 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Svoju druhú účasť v hokejovej Lige majstrov začnú hráči slovenského šampióna HC '05 iClinic Banská Bystrica v základnej H-skupine vo štvrtok 30. augusta na domácom ľade proti obhajcovi prvenstva JYP Jyväskylä z Fínska.

Pokračovať budú o dva dni neskôr opäť pred vlastnými fanúšikmi proti švajčiarskemu Luganu.

Následne absolvujú tri súboje u súperov - v piatok 7. septembra v Lugane, o dva dni neskôr v Jväsykylä a v utorok 9. októbra v Plzni.

Atraktívnym domácim zápasom s Plzňou v stredu 17. októbra uzavrú Bystričania účinkovanie v skupinovej fáze. HC '05 iClinic Banská Bystrica je jediný slovenský účastník LM 2018/2019.

Každý z 32 účastníkov Ligy majstrov 2018/2019 odohrá od 30. augusta do 17. októbra šesť duelov, tri doma a tri vonku. Do play off postúpia najlepší dvaja z každej skupiny. Nový šampión bude známy 5. februára 2019.

V minulosti sa v tejto súťaži predstavili aj HK Nitra a HC Košice.

Program H-skupiny hokejovej Ligy majstrov 2018/2019 (časy sú v SELČ):

/JYP Jyväskylä (Fín.), HC Plzeň (ČR), HC Lugano (Švaj.), HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR)/

štvrtok 30. augusta: HC Plzeň (ČR) - HC Lugano (Švaj.) /17.00/, HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR) - JYP Jyväskylä (Fín.) /19.30/

sobota 1. septembra: HC Plzeň (ČR) - JYP Jyväskylä (Fín.) /16.30/, HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR) - HC Lugano (Švaj.) /19.00/

piatok 7. septembra: JYP Jyväskylä (Fín.) - HC Plzeň (ČR) 17.00/, HC Lugano (Švaj.) - HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR) /19.45/

nedeľa 9. septembra: JYP Jyväskylä (Fín.) - HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR) /17.00/, HC Lugano (Švaj.) - HC Plzeň (ČR) /19.45/

utorok 9. októbra: HC Plzeň (ČR) - HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR) /17.00/, HC Lugano (Švaj.) - JYP Jyväskylä (Fín.) /19.45/

utorok 16. októbra: JYP Jyväskylä (Fín.) - HC Lugano (Švaj.) /17.00/

streda 17. októbra: HC '05 iClinic Banská Bystrica (SR) - HC Plzeň (ČR) /17.00/