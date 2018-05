Škriniar vylúčil odchod z Interu, chce čo najlepšie obstáť v Lige majstrov

26. máj 2018 o 9:15 SITA

MILÁNO. Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar vlani prestúpil do Interu Miláno. Sampdoria Janov vtedy za 22-ročného stopéra dostala 20 miliónov eur, viac za slovenského hráča v histórii nikto nezaplatil.

Odchovanec Žiliny sa ihneď etabloval v novom pôsobisku a v priebehu roka sa vypracoval na kľúčového obrancu Interu.

Prekonal klubovú legendu

V sezóne odohral všetkých 38 ligových duelov a pomohol Milánčanom k návratu do Ligy majstrov.

Dokonca prekonal klubový rekord Javiera Zanettiho v počte minút na trávniku, dovedna ich nazbieral 3420. S trhovou hodnotou 42 miliónov eur je druhým najdrahším futbalistom Interu.

Ako stúpali Škriniarove výkony, tak sa začali rojiť špekulácie o odchode do elitných európskych klubov. Skloňoval sa veľký záujem Manchestru City počas zimného prestupového obdobia, média prišli aj s interesom FC Barcelona.

Obstáť čo najlepšie v Lige majstrov

Mladý obranca však odchod zo San Sira nateraz vylúčil. "Milan zostane v Miláne, je to naozaj tak. Určite, stopercentne, ja som nikdy nešpekuloval. Vždy som hovoril, že som v Interi rád a môj cieľ je hrať s klubom v Lige majstrov. Tú sme vybojovali a teraz v nej chcem obstáť čo najlepšie," prezradil Škriniar pre denník Šport.

Škriniarove výkony si všimli aj zahraničné média, viackrát sa objavil v ideálnej jedenástke talianskej Serie A, renomovaný portál Goal.com ho zaradil do najlepšej zostavy sezóny v Európe.

Ocitol sa v nej medzi menami ako Lionel Messi či Cristiano Ronaldo.

"Tak azda by sme niečo vyhrali. Sú to hráči svetových kvalít a ja môžem byť len rád, že sa mi podarilo dostať sa medzi nich. Úprimne priznávam, že ma to prekvapilo, o to viac si to vážim. Pre mňa sú najlepší stopéri v tejto sezóne Kalidou Koulibaly a Sergio Ramos," povedal Škriniar.

Napriek raketovej kariére ostáva skromný a pri zemi: "Myslím si, že je to dôležité nielen u futbalistov, ale celkovo u každého človeka. Všetko by sa v živote malo odvíjať od správneho nastavenia hlavy."

Mladý obranca sa vyjadril aj na margo nečakaného kroku trénera Argentíny Jorgeho Sampaoliho, ktorý sa rozhodol nezaradiť najlepšieho strelca Serie A Maura Icardiho do nominácie na MS 2018 v Rusku (14. júna - 15. júla).

"Bolo to prekvapenie pre nás všetkých v šatni Interu. Tréner mal asi iné predstavy, ťažko môžem ja k tomu povedať niečo viac. Mauro bol sklamaný, ale čo s tým narobí? Teraz budeme obaja sledovať šampionát len doma pred televízorom."