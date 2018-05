Fehérváry sa Dacjuka nebál, trému mal len pred Čechmi

Osemnásťročný rodák z Bratislavy bol síce benjamínok slovenskej reprezentácie na MS v Dánsku, no svojimi výkonmi neraz predčil aj skúsenejších mazákov.

26. máj 2018 o 10:07 TASR

BRATISLAVA. Slovenský obranca Martin Fehérváry patrí k najväčším hokejovým talentom spod Tatier za posledné roky.

Ešte stále iba 18-ročný rodák z Bratislavy bol síce benjamínok slovenskej reprezentácie na nedávnych MS v Dánsku, no svojimi výkonmi neraz predčil aj skúsenejších "mazákov". O svetovom šampionáte na severe Európy, doterajšej kariére, hokejových snoch, ale aj o blížiacom sa drafte NHL porozprával v televíznom štúdiu TABLET.TV.

Slovenským hokejistom sa síce piaty rok po sebe nepodarilo postúpiť do štvrťfinále MS, no zisk 11-tich bodov v základnej skupine bol najvyšší od roku 2014.

Ramsay je dobrou voľbou

Takisto ich hra spĺňala omnoho prísnejšie kritéria ako v predchádzajúcich rokoch, čo malo do určitej miery "na svedomí" aj predsezónne angažovanie kanadského trénera Craiga Ramsayho.

"Vynikajúci kouč, obrovská osobnosť s bohatými skúsenosťami, čo bolo vidieť aj na jeho komunikácii s hráčmi. Je to pokojný typ človeka, ktorý vie, čo chce a svoj štýl sa snaží vštepiť každému jednému členovi kádra. Je vidieť, že má toho odtrénovaného dosť a vie, čo robí. Myslím si, že pre Slovensko bol veľmi dobrou voľbou, mne osobne vyhovoval po všetkých stránkach," rozhovoril sa Fehérváry.

Na šampionáte sa do finále prebojovali švédski a švajčiarski hokejisti, pričom práve na úkor reprezentantov z "krajiny helvétskeho kríža" mohli vo štvrťfinále figurovať Slováci.

Dopomohla by im k tomu napríklad výhra v riadnom hracom čase nad Českom v prvom súboji na turnaji, od čoho ich delilo iba 10 sekúnd.

"Aj ja zastávam názor, že práve to bola jedna z hlavných príčin našej štvrťfinálovej absencie. Namiesto troch bodov sme totiž získali iba jeden a v konečnom účtovaní nám práve tie dva chýbali na postup. Na druhej strane, body sme mohli získať aj v súbojoch so Švédskom či Švajčiarskom a tá naša pozícia v konečnej tabuľke základnej skupiny by vyzerala inak," pokračoval Fehérváry.

Ten si myslí, že so spoluhráčmi podali najlepší výkon v súboji so švédskou reprezentáciou, no výsledkovo ho potešili aj duely s Bieloruskom, Rakúskom i Francúzskom. "Len škoda tých Čechov," zdupľoval.

Dacjuka sa nebál, trému mal len pred Čechmi

"Fehy", ako znie Fehérváryho dlhoročná prezývka, štartoval na svojich premiérových MS v reprezentačnom A-tíme, no v nedávnej minulosti absolvoval už viacero mládežníckych šampionátov. Najskôr dva do 18 a potom aj dva do 20 rokov.

Zaujímavosťou je, že v takmer všetkých prípadoch patril v reprezentačných výberoch k najmladším a rovnaká pozícia mu patrila aj v Dánsku medzi zverencami Craiga Ramsayho.

"Už som si na to zvykol. Na druhej strane nepopieram, že som radšej, ak mám v tíme väčšie slovo, no nemám žiadny problém byť ani v tejto pozícii. Ako som už povedal, som na to viac-menej zvyknutý, keďže tak fungujem prakticky počas celej mojej doterajšej kariéry, a to či už na reprezentačnej alebo klubovej úrovni."

Na svetovom šampionáte nastúpil aj proti takým hokejovým esám ako sú napríklad Pavel Dacjuk z Ruska, Čech Tomáš Plekanec či Švéd Mikael Backlund. Neroztriasli sa mu pred takými hviezdnymi hráčmi kolená?

"Ani nie, skôr som sa na zápasy s nimi tešil. Najväčšiu trému som mal pred prvým zápasom na šampionáte s Českom. Predsa len, bol to duel s naším dlhoročným rivalom, ktorý mal vo svojom kádri zopár zvučných mien," prezradil s odstupom času Fehérváry, ktorý na svetovom šampionáte odohral všetkých sedem duelov, v nich si pripísal dva body za asistencie.

V drafte môže byť vysoko, obľúbený klub nemá

Tohtoročný draft NHL sa koná o necelý mesiac v Dallase a všetko nasvedčuje tomu, že Fehérváry by mohol "prísť na rad" hneď v prvých kolách.

"Komunikoval som s viacerými tímami, no v tejto chvíli je náročné posúdiť, ktorý z nich by ma mohol zobrať. Draft je skôr lotéria, ťažko pred ním niečo odhadovať alebo predpokladať. Ja len verím, že sa moje meno objaví čo najvyššie. Uvidíme, ako to napokon celé dopadne," zamyslel sa Fehérváry.

NHL celú sezónu aktívne sleduje, no žiadny obľúbený klub z tejto súťaže nemá. "Momentálne fandím tímu z Las Vegas, ktorý to ako nováčik dotiahol až do finále, čomu na začiatku ročníka asi nikto neveril," dodal obdivovateľ Ľubomíra Višňovského, Andreja Sekeru a Hampusa Lindholma.