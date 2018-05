ONLINE: Cibulková bojuje v Štrasburgu o svoj prvý titul na antuke

Sledujte online s nami.

26. máj 2018 o 0:00 SME.sk

ŠTRASBURG. Svoj posledný titul získala ešte v roku 2016, keď vyhrala Turnaj majsteriek v Singapure. Odvtedy na ďalší slovenská tenistka Dominika Cibulková márne čaká. Lenže dlhú šnúru bez zisku trofeje môže zlomiť.

Cibulková postúpila do finále na turnaji WTA v Štrasburgu, jej súperkou v ňom je Ruska Anastasia Pavľučenkovová. "Bol by to pre mňa prvý titul na antuke, takže je to výzva," uviedla Slovenka.

Celkovo bude môcť Cibulková získať svoj deviaty kariérny titul na okruhu WTA.

Online prenos: Anastasia Pavľučenkovová- Dominika Cibulková (Štrasburg 2018, finále)