Nieve triumfoval v 20. etape Gira, Froome si postrážil ružový dres

Do cieľa 214 km dlhej etapy v Cervinii vo výške 2001 metrov prišli na ďalších priečkach Gesink a Grossschartne.

26. máj 2018 o 16:36 (aktualizované 26. máj 2018 o 17:07) SITA

Výsledky - Giro d'Italia 2018:

20. etapa (Susa - Cervinia, 214 km):

1. Mikel Nieve Španielsko Mitchelton-Scott 5:43:48 h 2. Robert Gesink Holandsko LottoNL-Jumbo +2:16 min 3 Felix Grossschartner Rakúsko Bora-Hansgrohe +2:41 4. Giulio Ciccone Taliansko Bardiani-CSF +3:45 5. Gianluca Brambilla Taliansko Trek-Segafredo +5:22, 6. Wout Poels Holandsko Team Sky +6:03 7. Christopher Froome V. Británia Team Sky +6:03 13. Tom Dumoulin Holandsko Sunweb +6:09

CERVINIA. Španiel Mikel Nieve z tímu Mitchelton-Scott sa stal víťazom 20. etapy na cyklistických pretekoch Giro d´Italia, ktorá mala štart v Suse a cieľ po 214 km na vrchole stúpania v Cervinii vo výške 2000 m.

V lyžiarskom stredisku na severe Talianska Nieve triumfoval suverénne s náskokom 2:16 min pred Holanďanom Robertom Gesinkom (LottoNL-Jumbo) a 2:41 min pred Rakúšanom Felix Grossschartnerom (Bora-Hansgrohe), čiže pred svojimi spolujazdcami z úniku, ktorým sa neskôr vzdialil.

Líder tímu Sky, Brit Christopher Froome, prišiel do cieľa siedmy s odstupom 6:03 min šesť sekúnd pred Holanďanom Tomom Dumoulinom a s celkovým náskokom 46 sekúnd je už prakticky istým víťazom 101. ročníka Giro d´Italia.

Už len ťažký pád alebo iná nepredvídaná galiba v nedeľňajšej záverečnej etape so štartom a cieľom v Ríme (115 km) by na tom mohli niečo zmeniť.

Ak štvornásobný víťaz Tour de France Froome v pohode príde v ružovom drese aj v nedeľu do cieľa v Ríme, skompletizuje tzv. nepravý hetrik na Grand Tour. Vlani zvíťazil na Tour de France aj Vuelte, teraz by teda pridal po prvý raz v kariére Giro d´Italia.

Tri podujatia Grand Tour po sebe v minulosti dokázali vyhrať len také legendy ako Eddy Merckx v sedemdesiatych a Bernard Hinault v osemdesiatych rokoch minulého storočia.



"Pochopiteľne, že moji súperi útočili, musel som reagovať, ale mal som všetko pod kontrolou. Každý včera trpel, takže nikto dnes nemal bohvieaké nohy, aby niečo vymyslel. Tohtoročné Giro bolo absolútne brutálne. Keď má niekto zlý deň, nie je to otázka 30 sekúnd alebo minúty, ale 10 až 15 minút. Sú to neskutočné preteky. Dnes bol v problémoch Pinot a Astana to využila. Potom už bolo na nás, aby sme ich nasledovali. Ja som si dával pozor na Dumoulina," povedal v cieli Froome.



"S tímom som tu prežil skvelé tri týždne. Musím sa poďakovať všetkým mojím kolegom. Som veľmi rád, že som sa mohol revanšovať a v závere pomôcť Samovi Oomenovi. Som spokojný s výkonom mojim aj celého družstva," komentoval Dumoulin.

Sobotňajšia etapa v Alpách bola o čosi menej náročná ako tá piatková, množstvo nastúpaných kilometrov tentoraz nahradila vyše dvestokilometrová porcia. Cyklisti sa už o desiatej ráno vydali v ústrety 214 km a prvá polovica etapy sa odohrávala zväčša na rovine.

V úniku sa postupne ocitlo až 26 cyklistov, ale neskôr pred záverečným z troch stúpaní dňa zostal vpredu osamotený Španiel Mikel Nieve z tímu Mitchelton-Scott. Desať kilometrov pred cieľom mal k dobru 9 minút pred pelotónom a prakticky bolo rozhodnuté o etapovom víťazovi.

V elitnej skupine favoritov sa Tom Dumoulin pokúsil viackrát vzdialiť sa Chrisovi Froomovi, ale ani jeden z pokusov mu nevyšiel.

Neskôr sa o trhák pokúšal Froome, ale napokon sa tempo v skupine upokojilo a až v samom závere stúpania v Cervinii sa Froome vzdialil Dumoulinovi o 6 sekúnd. Demonštroval tým svoju silu a zrejme aj celkový triumf na Giro d´Italia.

