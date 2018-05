Froome: V ťažkých chvíľach, musíte skúsiť šialené riešenie

Prvý raz v kariére vyhral Chris Froome Giro d´Italia. „Bolo to skutočne brutálne,“ vyhlásil.

27. máj 2018 o 0:14 Miloslav Šebela

RÍM, BRATISLAVA. Slávny ukrajinský boxer Vladimir Kličko mal sen o tom, že zjednotí tituly všetkých veľkých boxerských federácií. Roky sa pokúšal získať štyri majstrovské opasky. Tri získal, posledný štvrtý sa mu však nikdy nepodarilo vyhrať.

V cyklistike bojujú v superťažkej kategórii pretekári o tri tituly. Byť držiteľom všetkých troch sa roky nik ani len nepokúšal.

Je to taká náročná úloha, že pretekári to radšej ani neriskovali. Neúspech bol takmer zaručený.

Vyhrať čo i len dve Grand Tour po sebe je výkon, ktorý je viac ako ojedinelý. Za posledných dvadsať rokov sa to podarilo len trom jazdcom.

Giro je nepredvídateľné

Chris Froome však dokázal v cyklistickom ringu priam nemožné. Po Tour de France 2017 a Vuelte 2017 vyhral aj Giro d´Italia 2018. Tri najväčšie cyklistické preteky majú momentálne jedného víťaza. Naposledy v pelotóne takto vládol jeden pretekár pred 35 rokmi.

Froome sa týmto dostal na jednu úroveň s dvomi najväčšími postavami cyklistiky – Eddym Merckxom a Bernardom Hinaultom.

„Toto Giro bolo absolútne brutálne. Keď tu mal niekto zlý deň, nestratil tridsať sekúnd alebo minútu, ale prepadol sa aj o celú štvrť hodinu. To je skutočne brutálne,“ vravel 33-ročný Froome.

„Giro je nepredvídateľné. Tu sa všetko môže zvrtnúť bez jasnej príčiny. Je to skôr klasika vo verzii Grand Tour. Samotná Tour de France je iná, všetko je tam viac kontrolované a viete očakávať priebeh pretekov. Na Gire sa môže stať čokoľvek,“ porovnával Brit.

V poslednom týždni zmazal päť minút

Spôsob, akým sa mu podarilo v Taliansku zvíťaziť, je nevídaný. Pätnásť etáp jeho strata postupne narastala. Súperi mu strieľali jeden gól za druhým.

Z toho bol prekvapený aj Alberto Contador, bývalý víťaz Gira i Tour. Ani on si nevedel predstaviť, že by Froome ešte mohol preteky otočiť vo svoj prospech. Už to vyzeralo beznádejne.