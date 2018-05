Južnu Ameriku prestáva zaujímať Rely Dakar, možno vráti do Afriky

Usporiadateľskú spoločnosť ASO viedol k uvažovaniu o rokovaní s Afrikou fakt, že budúci rok sa Dakar uskutoční len v Peru.

26. máj 2018 o 18:26 SITA

BRATISLAVA. Športový riaditeľ Rely Dakar Etienne Lavigne prezradil, že jeho tím začal preskúmavať možnosti návratu motoristických púštnych pretekov späť do Afriky v roku 2020.

"Odysea" sa jazdí od roku 2009 na území Južnej Ameriky, keď rok predtým museli organizátori podujatie z Lisabonu do Dakaru zrušiť pre teroristické hrozby.

Usporiadateľskú spoločnosť ASO viedol k uvažovaniu o rokovaní s Afrikou fakt, že budúci rok sa Dakar uskutoční len v Peru po tom, čo Čile, Argentína aj Bolívia odmietli hostiť legendárne preteky.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"V súvislosti s tým, čo sa stalo pri rokovaniach tento rok, je pre nás nevyhnutné rozmýšľať o iných lokalitách, pretože nemôžeme strpieť rozhodnutia, ktoré nevieme kontrolovať. Dakar je najväčšia rely na svete a najdôležitejšia na viacerých úrovniach. Z tohto dôvodu musíme plánovať do budúcnosti," povedal Lavigne pre portál motorsport.com.

Prečítajte si tiež: Pády, zranenia a operácie, ale nie koniec. Svitko chce ísť opäť na Dakar

"Začali sme pracovať na zmluvách s krajinami ako Alžírsko, Angola či Namíbia. Do Alžírska sme už niekoľkokrát vycestovali, aby sme sa stretli s miestnymi politickými špičkami. Vieme, že je tam vôľa dať dokopy podujatie takéhoto rangu," povedal Lavigne.

Rely Dakar sa naposledy predstavil v Alžírsku v roku 1993, rok predtým zavítal do Angoly a Namíbie ako súčasť edície z Paríža do Kapského Mesta v Juhoafrickej republike. Prvý ročník slávnych pretekov sa uskutočnil v roku 1979 a trasa smerovala z francúzskeho Paríža do senegalského Dakaru.