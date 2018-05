Volejbalistky podľahli Češkám v Zlatej európskej lige

Už majú iba teoretickú šancu na Final Four.

26. máj 2018 o 22:17 SITA

PRAHA. Slovenské volejbalové reprezentantky neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení v Zlatej európskej lige 2018, po prehrách s Bieloruskami (2:3 v Poprade a 0:3 v Minsku) v Prahe podľahli domácim Češkám 0:3 (-17, -20, -19) v zápase sobotňajšieho 3. kola základnej C-skupiny.

Favorizované Češky si v každom sete ešte pred záverom vypracovali náskok a ten nepustili z rúk. Bolo to 32. vzájomné meranie síl, Slovenky majú na konte 8 víťazstiev a 24 prehier.

Taliansky nový tréner Sloveniek Marco Fenoglio naďalej čaká na premiérový úspech na tejto lavičke v súťažnom stretnutí.

Slovenky naďalej majú v tabuľke "céčka" jeden bod; klesli na posledné 4. miesto, keďže Španielky v Minsku zvíťazili 3:1 nad Bieloruskami.

Češky majú tri výhry, Bielorusky dve a Španielky jednu výhru. Slovenské reprezentantky sobotňajším neúspechom prišli o šancu vybojovať 1. miesto v C-skupine a postup na záverečný turnaj Final Four, majú ešte teoretickú šancu na prienik z 2. priečky.

Z pohľadu slovenského družstva nasleduje ďalší súboj proti Češkám (30. 5. v Bratislave) a na záver dve merania síl so Španielkami (2. 6. vo Valladolide a 6. 6. v Leviciach).



V ženskej Zlatej európskej lige účinkuje dvanásť tímov, vo výkonnostne nižšej Striebornej európskej lige osem. Na turnaj Final Four Zlatej európskej ligy do maďarskej Budapešti (14. - 15. júna) preniknú víťazi skupín a v závislosti od účinkovania hostiteľa (Maďarsko) v základnej skupine prípadne tiež najlepší tím z druhých priečok. Najhoršie družstvo zo 4. priečok klesne do Striebornej európskej ligy, medzi elitou ho nahradí jej premiérový šampión.

Slovenky v Prahe získali prvý bod, no hostiteľky odpovedali päťbodovou šnúrou a viedli 5:1. Slovenky následne zvýšili obrátky, Radosová znížila na 6:7, Šunderlíková neskôr na 9:10. Vzápätí sa dvoma esami prezentovala domáca Kossányiová a Češky viedli 13:9, o chvíľu ešte výraznejšie (15:10).

Slovenky skorigovali na 13:15, no Toufarová odpovedala dvoma esami v sérii - 18:13 pre Česko. Herelová v koncovke znížila na 17:22, tri body za sebou však znamenali český triumf (25:17).

Úvod druhého setu bol vyrovnaný (5:4), následne české volejbalistky tromi bodmi v sérii odskočili na 8:4. O chvíľu domácim vyšla aj štvorbodová šnúra a viedli 15:7. Slovenkám sa pred koncovkou podarilo znížiť na 13:18, no Češky opäť bodovali viackrát za sebou (22:13).

Slovenky odpovedali rovnako, znížili na 16:22, Češky napokon i tak mali k dispozícii sedem setbalov (24:17). Slovenské reprezentantky odvrátili tri setbaly, štvrtý v poradí hostiteľky premenili - 25:20.

Na začiatku tretieho dejstva Češky viedli 5:4, vzápätí pridali šesť bodov v sérii (11:4) a kráčali k víťazstvu. Domáce hráčky dominovali v útoku, obrane aj na podaní a stále mali výrazný náskok (16:8, 21:14). Slovenky ešte skresali manko na päť bodov (18:23), Češky si však záver ustrážili, premenili druhý mečbal (25:19).

Česko - Slovensko 3:0 (17, 20, 19)

76 minút, rozhodovali: Zacharovová (Rus.) a Činátl (ČR), 1100 divákov

Zostava a body SR: Radosová 9, Herelová 4, Šunderlíková 3, Drobňáková 1, Pencová 6, Koseková, liberá Nikmonová a Doležajová (R. Hudecová 6, Töröková 2, Krišková 3, Salanciová 1)

Najviac bodov Česka: Kossányiová 19, Mlejnková 12, Toufarová 10