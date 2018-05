Večer, ktorý môže zničiť kariéru, komentuje Kahn výkon krajana Kariusa

Kahn nevidel horší brankársky výkon.

27. máj 2018 o 11:28 SITA

BRATISLAVA. Nevídané chyby brankára FC Liverpool Lorisa Kariusa v sobotňajšom kyjevskom finále futbalovej Ligy majstrov proti Realu Madrid (1:3) by mohli stáť nemeckého gólmana kariéru, myslí si legendárny bývalý strážca troch žrdí Oliver Kahn.

Dvadsaťštyriročný Karius najprv "prihral" Karimovi Benzemovi na otvárací gól duelu v úvode druhého polčasu a neskôr v posledných desiatich minútach mu prepadla pomedzi ruky strela Garetha Bala z dobrých 30 metrov.



Štyridsaťosemročný Kahn, víťaz LM s Bayernom Mníchov z roku 2001, povedal, že nevidel horší brankársky výkon.

"Nemám slov. Nepamätám si, že by som zažil niečo horšie z pohľadu gólmana. Takýto večer môže zničiť kariéru," povedal Kahn pre ZDF, citoval ho portál Four Four Two.