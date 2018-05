Liga majstrov by sa mala premenovať na CR7, tvrdí Ronaldo

Či sa lúčim s Realom Madrid? Viac poviem o pár dní, šokoval Cristiano Ronaldo. Odíde do Paríž Saint Germain?

27. máj 2018 o 16:06 Pavol Spál

BRATISLAVA. Jeho hráči sledujú s otvorenými ústami, aké kúsky ešte stále predvádza na tréningu. Dokáže ich tromfnúť. Pritom má 45 rokov a vedie jeden z najlepších tímov v dejinách futbalu.

Na rozdiel od iných trénerov pôsobí Zinedine Zidane pokojne až chladne. Neháda sa s rozhodcami.

„Vnútri trpím možno oveľa viac. Keď ste na lavičke a začne sa zápas, už nemôžete nič robiť. Len krotiť ten vulkán emócií, ktorý máte v sebe,“ vysvetľuje Zidane.

Francúz s alžírskymi koreňmi bol senzačným futbalistom, jedným z najlepších v dejinách. Po skončení kariéry však na futbal zanevrel, mal ho plné zuby.

Spočiatku nevedel čo ďalej. Vodcovské schopnosti mu nechýbali, lenže trénerom byť nechcel. Hľadal sa. V Afrike pátral po koreňoch vlastnej rodiny, cestoval, venoval sa charite. Nakoniec mu však futbal začal chýbať.

„Najskôr som chcel robiť niečo iné, ale potom mi došlo, že v živote potrebujem výzvy," vysvetľoval.

V roku 2011 sa vrátil do najúspešnejšieho klubu všetkých čias. Najskôr bol poradcom prezidenta Realu Madrid Florentina Péreza, neskôr asistentom Carla Ancelottiho.

A potom dostal na starosť béčko v tretej lige. A aj keď s ním vyhral len necelú polovicu zápasov, zverili mu kluboví šéfovia na začiatku roka 2016 tím dospelých.

Dokázal čo nik predtým

Trénerský zelenáč nesklamal. Výpočet trofejí, ktoré za 28 mesiacov dobyl, ohromuje. Dvakrát majstrovstvá sveta klubov, dvakrát Superpohár UEFA, raz španielska liga, raz domáci pohár. A sobotu vyhral tretíkrát Ligu majstrov.

To sa predtým podarilo len dvom iným trénerom - Carlovi Ancelottimu a Bobovi Paisleymu. Mnohí kritici so zveličením tvrdia, že s kádrom, aký má Zidane k dispozícii, by to dokázal každý.