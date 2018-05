Boxeri Tankó a Takács získali medaily na turnaji v Ústí nad Labem

Slovenský pästiar Tankó neuspel až v rozhodujúcom dueli o prvenstvo, podľahol domácemu Miroslavovi Gorolovi 1:4 na body.

27. máj 2018 o 15:34 SITA

ÚSTÍ NAD LABEM. Výprava slovenskej reprezentácie v boxe sa z tohtotýždňového 49. ročníka Veľkej ceny Ústí nad Labem (23. - 26. 5.) vráti domov s dvoma medailovými umiestneniami.

Na tomto tradičnom turnaji AIBA (Medzinárodná amatérska boxerská asociácia) sa pod vedením trénera Pavla Hlavačku o striebornú priečku postaral Viliam Tankó v kategórii do 56 kg, na treťom mieste skončil Michal Takács, ktorý sa predstavil do 64 kg. Informuje o tom Slovenská boxerská federácia (SBF) na svojom facebooku.

Pästiar KO Box Club Galanta a člen Národného športového centra Tankó si vo štvrťfinále poradil s Kubáncom Diazom Peraltom 4:1 na body (v 3. kole poslal súpera dokonca na podlahu v ringu, pozn.) a v semifinále zdolal aj Maďara Istvána Bundicsa 5:0 na body.

Dvadsaťdvaročný slovenský pästiar neuspel až v rozhodujúcom dueli o prvenstvo, podľahol domácemu Miroslavovi Gorolovi 1:4 na body.

Tankó sa spomenutému českému boxerovi nerevanšoval za tesnú prehru 2:3 n. b. zo semifinále februárového turnaja "Bocskai Cup" v maďarskom Debrecíne, napriek tomu dosiahol cenný úspech svojou finálovou účasťou na kvalitne obsadenom podujatí v Ústí nad Labem.

Pre Gorola je to premiérový triumf na tomto turnaji. "Odvtedy, čo som ako malý chlapec začal boxovať, sníval som o tom, že raz zvíťazím práve tu v Ústí. A teraz je to skutočnosť," cituje web profiboxing.cz slová spokojného Miroslava Gorola, ktorý musel znížovať hmotnosť, pravidelne totiž váži 64 kg: "Na konci duelu proti Tankóovi som sa cítil už dosť unavený a bolo to vidieť. Doboxoval som však finálový súboj a vyhral som."

Okrem Tankóa vystúpil zo slovenských borcov na pódium aj Takács, ktorý v kategórii do 64 kg obsadil tretie miesto. Po víťazstve nad domácim Rudolfom Balážom (4:1 n. b.) síce podľahol Kubáncovi Vinentovi 1:4 na body, ale v piatkovom súboji o bronz uspel bez boja so Serbanom z Maďarska.

Tretí nominovaný slovenský boxer a ďalší člen ŠKP Bratislava Tomáš Zöld nestačil v "šesťdesiatdeviatke" na Maďara Attilu Sárköziho a po prehre 0:5 na body sa nedostal do medailových bojov.

Najúspešnejšou výpravou na VC Ústí nad Labem v boxe sa stali reprezentanti Kuby so štyrmi prvenstvami, na tomto podujatí v Českej republike sa táto pästiarska veľmoc predstavila po šiestich rokoch.