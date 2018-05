LeBron opäť zvládol rozhodujúci zápas a potiahol Cleveland do finále

Basketbalisti Clevelandu zdolali Boston v siedmom zápase finále Východnej konferencie.

28. máj 2018 o 6:57 (aktualizované 28. máj 2018 o 7:26) SITA

BOSTON. Basketbalisti Bostonu utrpeli prvú domácu prehru v tohtoročnom play off NBA. Na ich nešťastie v tej najmenej vhodnej chvíli.

V nedeľňajšom rozhodujúcom siedmom stretnutí finále Východnej konferencie nestačili na hráčov Clevelandu 79:87 a v sérii prehrali 3:4.

Zápas číslo sedem bol jedinečný

Cavaliers sa predstavia vo finále štvrtýkrát po sebe, ich kľúčový hráč LeBron James dokonca ôsmy raz v neprerušenej sérii.

Tridsaťtriročný LeBron ani v nedeľu nezaostal za svojou povesťou. Na triumfe sa podieľal 35 bodmi, 15 doskokmi a deviatimi asistenciami.

Zároveň ukázal, že zápasy číslo 7 mu idú, zvíťazil v šiestom v rade. V rozhodujúcej štvrtej štvrtine dosiahol 12 z 28 bodov svojho tímu.

"Našim cieľom ho bolo unaviť najviac, ako sa dalo. Myslím si, že nám to aj celkom vychádzalo, no on aj tak nastrieľal 35 bodov. Je to ako vtip," povedal tréner Bostonu Brad Stevens.

Výkon svojej hviezdy pochválil aj jeho vlastný kouč Tyronn Lue: "Mal za sebou niekoľko skvelých zápasov, ale keď vezmem do úvahy históriu Bostonu, prostredie a nepriateľskú atmosféru, duel číslo 7 bol jedinečný."

Bostonu nepomohol ani tímový výkon

V najtesnejšom zápase celej série viedli Celtics ešte sedem minút pred koncom o bod 72:71, potom však prišlo fatálne hluché obdobie, počas ktorého priali iba dva body a 15 inkasovali.

Cavs sú iba 20. tímom z 300, ktoré sa dostali do zápasového sklzu 0:2 a napokon sa im podarilo ovládnuť sériu.

Cavaliers hrali bez Kevina Lova, ktorý v šiestom zápase utrpel nešťastnú zrážku s Jaylenom Brownom a nútene pauzoval.

"Povedali sme si, že to chceme dotiahnuť pre Kevina. Chcel hrať, ale nešlo to. Je náš druhý najlepší hráč, chlapci sa zomkli a dali mu šancu predstaviť sa vo finále," povedal tréner Tyron Lue.

Bostonu nepomohol ani tradične tímový výkon. Najlepším strelcom sa stala budúca hviezda NBA Jayson Tatum s 24 bodmi, doplnili ho Al Horford so 17 a Marcus Morris s 13 bodmi a 12 doskokmi.

Stevens: Bola to neuveriteľná séria

Napriek tomu zostali brány finále pre nich zatvorené. Zatiaľ naposledy ich otvorili v roku 2010, teda v čase, keď začala LeBronova séria ôsmich finálových účastí v rade.

Celtics v play off prehrali až v jedenástom domácom zápase.

"Bola to neuveriteľná séria neuveriteľnej skupiny hráčov. Je mi absolútnym potešením byť s nimi každý deň. Je to skutočné privilégium. Som si istý, že im patrí budúcnosť," poďakoval sa a pochválil svojich zverencov Stevens.

video //www.youtube.com/embed/Advu80u2n1w

Súper pre Cleveland vo finále vzíde z dvojice Golden State - Houston.

Finálová séria na Západe rovnako pokročila do siedmeho zápasu, na programe bude v pondelok a výhodu domáceho prostredia bude mať Houston.

Finálová séria NBA odštartuje vo štvrtok 31. mája na palubovke víťazného tímu Západnej konferencie.

NBA 2017/2018 - výsledok:

Finále Východnej konferencie - siedmy zápas:

Boston - Cleveland 79:87 (26:18, 17:21, 13:20, 23:28)

/konečný výsledok série 3:4/

Najviac bodov: Tatum 24, Marcus Morris 14 (12 doskokov), Jaylen Brown 13 - L. James 35 (15 doskokov, 9 asistencií), Jeff Green 19, JR Smith 12