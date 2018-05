Na Stanleyho pohár pribudne nový šampión, Ovečkin túži ukončiť čakanie

Hokejistov Washingtonu vyzve nováčik z Las Vegas.

28. máj 2018 o 12:11 TASR a SITA

NEW YORK. V noci na utorok o 2.00 SELČ odštartuje v Las Vegas úvodným buly finálová séria bojov o Stanleyho pohár.

Hokejisti Vegas Golden Knights môžu už vo svojej premiérovej sezóne v NHL dosiahnuť to, na čo ich súper Washington Capitals čaká dlhých 43 sezón.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Golden Knights šokovali hokejovú verejnosť

Nech už finále play off dopadne akokoľvek, na najcennejšiu hokejovú trofej na svete pribudne nové meno šampióna.

Prečítajte si tiež: Je to ako rockový koncert. Podceňovaný tím NHL píše báječný príbeh

Uctievaný strieborný grál má šancu získať aj slovenský útočník Tomáš Tatar, za Golden Knights odohral vo vyraďovačke zatiaľ šesť duelov a strelil jeden gól.

Golden Knights svojimi senzačnými výsledkami v prvej profiligovej sezóne šokovali hokejovú verejnosť. Najprv sa hladko prebojovali do play off, keď v základnej časti ovládli celú Pacifickú divíziu.

Ich spanilá jazda pokračovala v play off, kde postupovali rovnako suverénnym spôsobom - v 1. kole vyradili Los Angeles 4:0 na zápasy, v druhom San Jose 4:2 a v konferečnom finále Winnipeg 4:1.

Ich súper z hlavného mesta potreboval na postup do finále o štyri zápasy viac.

Bäckström: Všetci hráči boli vynikajúci

Tím okolo kapitána Alexandra Ovečkina si poradil na úvod s Columbusom 4:2, v 2. kole s obhajcom titulu z Pittsburghu 4:2 a v napínavej sérii s Tampou Bay uspel v siedmom zápase na ľade Lightning.

Je paradoxné, že v minulých ročníkoch mal Washington ešte nabitejší káder, dokázal často dominovať v základnej časti, ale na slávnu trofej nikdy nedosiahol, ba sa jej ani nepriblížil.

Tento rok v play off však zvolil tréner Barry Trotz silovejší spôsob hry, ktorý prináša ovocie. Podľa centra Capitals Nicklasa Bäckströma nie je táto sezóna žiadnou náhodou, ale výsledok dlhoročného snaženia.

"Stačilo nám 'len' 11 rokov tvrdej práce na to, aby sme sa dostali až do finále. Je to úžasný pocit, obzvlášť, keď sa pozrieme na hru, ktorú sme doteraz predviedli. Všetci hráči boli vynikajúci," zdôraznil.

Po pohári obzvlášť túži Ovečkin. Kanonier Washingtonu by rád umlčal kritikov, ktorí mu vytýkali, že nie je hráčom na veľké chvíle a kritické momenty.

Ovečkin s Washingtonom nevyhral

Napriek individuálnym úspechom na klubovej úrovni s Washingtonom nikdy nič veľké nevyhral. Ruský krídelník sa len s účasťou vo finále rozhodne uspokojiť nemieni.

"Nejdeme do Vegas na bazénovú party ani do kasína. Ideme tam hrať náš hokej a dosiahnuť to, čo sme si predsavzali," vyhlásil.

Alexander Ovečkin na tlačovej konferencii pred začiatkom finálovej série NHL. (zdroj: SITA/AP)

Tridsaťdvaročný Ovečkin je súčasťou organizácie Capitals od sezóny 2005/2006. V úvodných dvoch sezónach v NHL skončil s Capitals na poslednom mieste Metropolitnej dívízie.

Prvýkrát okúsil atmosféru play off až v sezóne 2007/2008. V nasledujúcich sezónach Washington ovládol trikrát základnú časť a tešil sa zo zisku Prezidentskej trofeje, no play off zostávalo zakliate, keď ich stropom bolo vždy druhé kolo.

V sezóne 2016/2017 nestačili Capitals opäť v druhom kole nadstavbovej časti na rivala z Pittsburghu a veľa ľudí tvrdilo, že Ovečkin je už za zenitom.

Ovečkin je na svojej misii

Nedôvera verejnosti však Rusa len namotivovala a do novej sezóny naskočil rýchlejší a hladnejší po úspechu ako kedykoľvek predtým.

Sedem gólov v prvých dvoch zápasoch a 49 celkovo znamenalo, že trofej Maurica Richarda za najviac gólov v základnej časti putovala už siedmy raz do Ovečkinových rúk.

“ Hrajú ako jeden tím a pre víťazstvo urobia všetko. Sú dobre fyzicky pripravení, vedia strieľať góly a sú veľmi dobrí na puku. „ Útočník Vegas James Neal o Washingtone

"Túto sezónu hrá viac pre tím. Nikdy som ho nevidel podriadiť sa systému tak, ako teraz," chválil lídra kabíny generálny manažér Capitals Brian MacLellan.

"Ovi je na svojej misii," uviedol tréner Trotz po postupe cez Tampu.

"Musím však oceniť zanietenie a prístup celého tímu. Chlapci blokovali strely, bodyčekovali súpera. Hrali disciplinovane a ukázali silnú túžbu po finále.

Naši lídri boli fantastickí, spoluhráčom išli príkladom a mladí chalani sa ich snažili nasledovať."

Tímový duch Washingtonu

Hoci je Ovečkin, ktorý v play off doteraz nazbieral 22 bodov za 12 gólov a 10 asistencií, už teraz hrajúcou legendou, z jeho slov cítiť, že najdôležitejší je preňho tímový úspech:

Prečítajte si tiež: Ešte som to nezažil. Ľudia vo Vegas pre hokej dýchajú, tvrdí Tatar

"Nikdy sme neboli v takejto pozícii. Celú svoju kariéru som súčasťou tohto klubu, ale nikdy sme nedosiahli takýto úspech. Mesto je vo vytržení."

Washington hral vo finále Stanleyho pohára len raz, keď v roku 1998 v zostave so slovenským kanonierom Petrom Bondrom, podľahol Detroitu Red Wings 0:4 na zápasy.

Tímového ducha Washingtonu ocenil aj útočník Vegas James Neal.

"Hrajú ako jeden tím a pre víťazstvo urobia všetko. Sú dobre fyzicky pripravení, vedia strieľať góly a sú veľmi dobrí na puku.

Myslím si, že ide o podobný tím ako Winnipeg. Ak chceme uspieť, musíme zatlačiť na ich najlepších hráčov."

Oporou Vegas je aj Marc-Andre Fleury

Jednou z najväčších opôr Golden Knights v nadstavbovej časti je brankár Marc-Andre Fleury.

Ten má na dosah tretí titul v rade a celkovo štvrtý v kariére, keď v predchádzajúcich sezónach triumfoval s Pittsburghom Penguins.

S takmer 95-percentnou úspešnosťou zákrokov a priemerom 1,68 gólu na zápas je Kanaďan najvážnejším vyzývateľom Ovečkina v boji o trofej Conna Smythea pre najužitočnejšieho hráča play off.

Žiadny iný brankár v histórii nemal počas play off také štatistiky ako práve Fleury. Na otázku, či teraz hrá svoj najlepší hokej, odpovedal skromne:

"Neviem. Hráč je vždy len taký dobrý, ako je jeho tím. Chalani predo mnou boli výborní, veľmi mi pomáhali a bola to vážne zábava."

video //www.youtube.com/embed/Lue-nGXTGTE

Špeciálny náboj bude mať finále pre generálneho manažéra Las Vegas Georgea McPheeho, ktorý predtým vo Washingtone pôsobil dlhých sedem rokov.

Počas jeho manažérskej éry prišli do tímu hráči ako Ovečkin, Jevgenij Kuznecov či John Carlson, ktorí sú ťahúňmi súčasného mužstva Capitals.

V základnej časti na seba tímy narazili dvakrát a z víťazstva sa v oboch prípadoch tešili hráči Vegas (3:0, 4:3).

Program finálovej série o Stanleyho pohár 2018 (hrá sa na štyri víťazstvá):

prvý zápas - pondelok 28. mája: Vegas Golden Knights - Washington Capitals

(začiatok o 2.00 h SELČ už v utorok ráno)

druhý zápas - streda 30. mája: Vegas Golden Knights - Washington Capitals

(začiatok o 2.00 h SELČ už vo štvrtok ráno)

tretí zápas - sobota 2. júna: Washington Capitals - Vegas Golden Knights

(začiatok o 2.00 h SELČ už v nedeľu ráno)

štvrtý zápas - pondelok 4. júna: Washington Capitals - Vegas Golden Knights

(začiatok o 2.00 h SELČ už v utorok ráno)

prípadný piaty zápas - štvrtok 7. júna: Vegas Golden Knights - Washington Capitals

(začiatok o 2.00 h SELČ už v piatok ráno)

prípadný šiesty zápas - nedeľa 10. júna: Washington Capitals - Vegas Golden Knights

(začiatok o 2.00 h SELČ už v pondelok ráno)

prípadný siedmy zápas - streda 13. júna: Vegas Golden Knights - Washington Capitals

(začiatok o 2.00 h SELČ už vo štvrtok ráno