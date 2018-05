Pre zranenie nedohral finále Ligy majstrov. Carvajal by mal stihnúť MS

Keby nemohol cestovať do Ruska, išlo by o druhý šampionát po sebe, na ktorom by Carvajal nemohol štartovať pre zranenie.

29. máj 2018 o 7:56 SITA

