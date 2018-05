Čech sedel aj na tribúne, nezlomilo ho to. V prvom finále sa stal hviezdou Vegas

V zámorí si Noseka doteraz novinári až tak nevšímali.

29. máj 2018 o 11:45 SITA

LAS VEGAS. Už veľakrát bolo napísaní či povedané, že s tímom Vegas Golden Knights v premiérovej sezóne v zámorskej hokejovej NHL nikto nerátal.

Prečítajte si tiež: Vegas začalo vo finále úspešne, hrdinom desaťgólového zápasu bol Čech

Označovaní aj ako partia "nechcených či nadbytočných" to však dotiahli už do finále play off profiligy a ani v záverečnej sérii o Stanleyho pohár neprestali prekvapovať osvedčené organizácie.

Klub delia už len tri víťazstvá od vytúženej trofeje, na ktorú iné družstvá čakajú aj celé dekády. Veľkou oporou Vegas je dlhodobo brankár Marc-André Fleury, k nemu sa pridávajú aj ďalší.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Hrdinom pondelkového prvého finále sa stal český útočník Tomáš Nosek, ktorý si za nerozhodného stavu 4:4 vzal slovo v závere stretnutia.

V Detroite bol nepotrebný

Najprv v 50. minúte strhol vedenie na stranu Vegas po skvelej prihrávke od Shea Theodora a v záverečnej power-play najprv zablokoval strelu hviezdneho útočníka súpera Alexandra Ovečkina a následne pridal aj gólovú poistku do prázdnej bránky.

"Je to nádherný pocit," zneli prvé slová Noseka po pondelkovom súboji, priniesol ich denník Las Vegas Sun.

"Hrať vo finále Stanleyho pohára sa niekedy podarí len raz za život, preto sa to všetci snažíme čo najviac užiť. Každý chlapec, ktorý hrá hokej, sníva o tom, že vo finále strelí gól či získa Stanley Cup.

video //www.youtube.com/embed/fuLIxu1eipU

Ja nie som výnimka. V tomto okamihu som však veľmi rád, že moje zásahy pomohli tímu k víťazstvu," hovorí Nosek.

Dvadsaťpäťročný rodák z Pardubíc si štarty v zámorskej NHL pripísal aj v predchádzajúcich dvoch súťažných ročníkoch, no v Detroite dostal šancu iba v šiestich resp. jedenástich zápasoch a strelil v nich jediný gól.

V júni 2017 ho Red Wings zaradili medzi hráčov, ktorých si mohol nováčik z Las Vegas vybrať a aj sa tak stalo.

Sedel aj na tribúne. Nezlomilo ho to

Nosek sa stal autorom premiérového domáceho gólu Golden Knights v histórii, no v základnej časti potom pridal už len šesť zásahov.

Prečítajte si tiež: Je to ako rockový koncert. Podceňovaný tím NHL píše báječný príbeh

Ocitol sa aj na tribúne, no nezlomilo ho to. "Vypadol som na pár zápasov, ale ťažké to nebolo. Uvedomoval som si, že po prehre či sérii horších výkonov tréner väčšinou siahne do štvrtej päťky.

Snažil som sa na to nemyslieť a hral som čo najlepšie. A užíval si, že som v NHL," povedal pred finále Nosek v rozhovore pre iDnes.cz.

V zámorí si Noseka doteraz novinári až tak nevšímali, veď bol členom "iba" štvrtej formácie.

Na otázku jedného z reportérov, prečo svet až teraz objavuje Tomáša Noseka, jeho spoluhráč Pierre-Édouard Bellemare s úsmevom odpovedal odpovedal: "Asi preto, že nedostatočne sledujete hokej."