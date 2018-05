Cassano: Horšieho človeka ako Stramaccioni som nestretol. Bývalý tréner Sparty reaguje

Pôsobili spolu v Interi Miláno.

29. máj 2018 o 12:21 SITA

MILÁNO. Niekdajší taliansky futbalista Antonio Cassano má za sebou búrlivú kariéru, ktorú sprevádzalo mnoho kontroverzii. Aj pre to si vo futbalovom svete rozhneval veľa ľudí, takisto on však veľa ľudí nemal rád.

Za úplne najhoršieho zo všetkých označil trénera Andreu Stramaccioniho, pod ktorého vedením pôsobil v Interi Miláno.

"Stretol som v živote veľa zlých ľudí, ale najhorší bol Stramaccioni. Nedá sa o ňom povedať, že bol férový a čestný, ale práve naopak. Je to niekto, kto vám do očí povie niečo iné a potom zase iné tvrdí za vašim chrbtom," uviedol Cassano pre Sky Sport Italia.

Problémom bol Mazzarri?

Ich zlý vzťah bol známy už počas spoločnej anabáze v Interi Miláno. V roku 2013 sa dokonca údajne dostali v šatni do fyzického sporu a zasiahnuť museli ostatní prítomní.

"Iba výnimočne som nechal hádky prejsť do fyzickej roviny, ale s ním bolo dobre, že to došlo až do tohto bodu. Je to človek, ktorého som nemal rád, nemám rád a nebudem mať rád," zdôraznil Cassano.

Reakcia 42-ročného kouča na seba nenechala dlho čakať. Dôvodom sporu mal byť tréner Walter Mazzarri, ktorého Cassano chcel do Interu.

"Dozvedel som sa, že Cassano pred ostatnými hráčmi a členmi realizačného tímu porovnával mňa a Mazzarriho. Vysvetľoval im, aký je to dobrý tréner a ako by pod ním hral Inter lepšie.

Bolo to preto, že veril, že po sezóne ho nebudem chcieť udržať v Interi, zatiaľ čo v Mazzarriho plánoch určite bude figurovať. Napokon ho Mazzarri vyhodil," prezradil podľa periodika La Gazzetta dello Sport dosiaľ naposledy tréner Sparty Praha.

Stramaccioni spochybňuje Cassana

Stramaccioni však poprel fyzickú konfrontáciu.

"Povedal som mu, že je nevďačný, pretože ja so ho v Interi chcel. Nikdy sa ma nedotkol a on to vie. Vždy, keď dal nejaký gól, hovoril mi, že som najlepší tréner. A zrazu som sa podľa neho stal najhorším na svete. Veľa vecí sa deje v šatni a myslím si, že by tam mali zostať.

Teraz, o veľa rokov neskôr sa Cassano zrejme rozhodol zaútočiť na osobu, ktorá nemá takú pozornosť médii. Týmto vyhlásením však iba potvrdil to, čo som si o ňom myslel už vtedy," uviedol rodák z Ríma.