Lístky, vstupenky - MS vo futbale 2018

Lístky na jednotlivé zápasy si môžete zakúpiť iba na oficiálnej stránke Medzinárodnej futbalovej federácie.

30. máj 2018 o 12:00 SME.sk

BRATISLAVA. Sú najsledovanejším podujatím planéty. Majstrovstvá sveta vo futbale lákajú viac ako olympijské hry, hoci sa na nich predstaví iba 32 krajín.

V roku 2018 ich hostí jedenásť ruských miest. Ako sa môžete dostať aspoň na jeden zo 64 zápasov?

Kde si môžete kúpiť vstupenky? Vstupenky na zápasy MS vo futbale 2018 si môžete zakúpiť tu >>>

Vstupenky na jednotlivé zápasy si môžete zakúpiť iba prostredníctvom oficiálnej webovej stránky Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA). Na nej sa musíte najprv zaregistrovať, až potom budete môcť žiadať o vstupenky.

Pri žiadosti o zakúpenie vstupenky musíte poskytnúť väčšinu svojich osobných údajov.

Na duel, ktorý si vyberiete, si môžete kúpiť lístok v troch cenových kategóriách (105, 165 alebo 210 amerických dolárov pre zápasy v základných skupinách).

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako prebiehal a prebieha predaj vstupeniek na MS vo futbale 2018

Najlacnejšie vstupenky pre fanúšikov zo zahraničia: Otvárací zápas: 220 USD Zvyšné skupinové zápasy: 105 USD Osemfinále: 115 USD Štvrťfinále: 175 USD Semifinále: 285 USD O bronz: 175 USD Finále: 455 USD

1. etapa predaja - trvala od polovice septembra do konca novembra.

Bola rozdelená do dvoch častí. Od 14. septembra do 12. októbra 2017 sa mohli fanúšikovia uchádzať o vstupenky na zápasy, do konkrétneho dejiska alebo na danú reprezentáciu a o ich držiteľoch rozhodol žreb.

Od 16. novembra do 28. novembra 2017 prebiehala druhá časť 1. etapy predaja. K lístkom sa dostal ten, kto si ich objednal najrýchlejšie.

2. etapa predaja - začala sa už po žrebe MS vo futbale 2018 a taktiež bola rozdelená do dvoch častí. Od 5. decembra 2017 do 31. januára 2018 sa mohli fanúšikovia uchádzať o vstupenky na zápasy, do konkrétneho dejiska alebo na danú reprezentáciu a o ich držiteľoch rozhodol žreb.

Od 13. marca do 3. apríla 2018 prebiehala druhá časť 2. etapy predaja. K lístkom sa dostal ten, kto si ich objednal najrýchlejšie.

3. etapa predaja - začala sa 18. apríla a bude trvať až do 15. júla.

Záverečná etapa je na báze last-minute predaja. Počas nej FIFA prideľuje posledné voľné lístky, pričom pripravila aj špeciálne vstupenky pre osoby so zdravotným postihnutím.