Slovensko sa na svetovom šampionáte predstavilo iba raz, no dokázalo postúpiť až do osemfinále.

30. máj 2018 o 12:00 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Hoci Rusko nepatrí medzi typické futbalové veľmoci, jednu veľkú výhru si pripísalo. V decembri 2010 zdolalo Anglicko, Belgicko, Holandsko, Portugalsko a Španielsko.

Spomínané krajiny súperili o to, kto usporiada MS vo futbale 2018.

Rusko vyhralo už prvé kolo hlasovania, no nemalo dostatočný počet hlasov na celkový triumf. Šlo sa do druhého kola, v ktorom už chýbalo Anglicko. Z 22 možných hlasov dostalo v úvodnom kole iba dva.

V druhom kole už Rusko s trinástimi hlasmi dominovalo. Spoločná kandidatúra Portugalska a Španielska dostala sedem hlasov a kooperácia Holandska a Belgicka iba dva hlasy.

Šampionát v jedenástich ruských mestách bude už 21. v poradí. Ako sa písala história MS vo futbale?

Ako sa písala história MS vo futbale

Hoci bol futbal súčasťou olympijských hier už od roku 1900, Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) to nestačilo. Na olympijskom turnaji sa totiž predstavovali iba amatéri a neodrážal skutočnú silu jednotlivých tímov.

Aj keď sa FIFA pokúšala usporiadať majstrovstvá sveta už skôr, prvý svetový šampionát hostil až Uruguaj v roku 1930.

Uruguaj bol prvou hostiteľskou krajinou majstrovstiev sveta.

Nehrala sa kvalifikácia, ale na turnaj bola pozvaná každá krajina, ktorá bola členom FIFA.

Ešte dva mesiace pred šampionátom však hrozilo, že na turnaj nepríde nik z Európy.

Plavba cez Atlantický oceán bola dlhá a drahá, FIFA a uruguajská vláda preto museli zaplatiť cestovné náklady štyrom európskym krajinám, ktoré napokon na šampionát prišli.

Trinásť účastníkov bolo rozdelených do štyroch skupín, z ktorých iba víťazi postupovali do semifinále.

Celkovým víťazom sa stal domáci Uruguaj, ktorý vo finále zdolal Argentínu. Finálový súboj sledovalo priamo na štadióne viac ako 68-tisíc fanúšikov.

VIDEO: Historicky prvý finálový zápas MS, súboj Uruguaj - Argentína (4:2)

video //www.youtube.com/embed/3gELBavbzWQ

Počas vojny sa MS vo futbale nehrali

Nasledujúce MS 1934 mali hneď štyri špecifiká. Prvým bolo, že Uruguaj odmietol pozvanie na protest proti európskej urážke z domáceho šampionátu.

Stal sa tak jediným majstrom sveta, ktorý nesúťažil na nasledujúcom turnaji.

Zoznam doterajších majstrov sveta a počet ich titulov: 5 - Brazília 4 - Nemecko 4 - Taliansko 2 - Argentína 2 - Uruguaj 1 - Francúzsko 1 - Anglicko 1 - Španielsko

Druhým špecifikom bolo, že sa po prvý raz hrala aj kvalifikácia, a tretím, že jej účastníkom bolo aj Taliansko. Od nasledujúceho šampionátu mal už hostiteľ istý štart na záverečnom turnaji.

Poslednú zaujímavosť prezentuje fakt, že tímy nehrali v skupinách, ale celý turnaj mal formát vyraďovacej časti. Podobným systémom sa hrali aj MS vo futbale 1938 vo Francúzsku.

V rokoch 1942 a 1946 sa majstrovstvá sveta nehrali z dôvodu trvania druhej svetovej vojny.

Po dvanásťročnej pauze hostila turnaj Brazília. Opäť sa hralo odlišným systémom, keď jediný raz v histórii najlepšie štyri tímy nešli do semifinále, ale vytvorili tzv. finálovú skupinu, v ktorej hrali medzi sebou.

Zjednotenie formátov

Šampionáty od roku 1954 do roku 1970 mali konečne jednotný formát.

Záverečného turnaja sa zúčastňovalo šestnásť tímov rozdelených do štyroch skupín, z ktorej dva najlepšie tímy postupovali do štvrťfinále.

Zaujímavosťou je, že až v roku 1970 mohli tímy po prvýkrát striedať, a taktiež sa po prvý raz objavili žlté a červené karty.

V rokoch 1974 a 1978 mali MS iný formát, omnoho zložitejší. Stále platilo, že šestnásť tímov bolo rozdelených do štyroch skupín. Najlepších osem tímov však nešlo do štvrťfinále, ale rozdelili sa do dvoch štvorčlenných skupín. Ich víťazi si zahrali vo finále, druhé tímy v týchto skupinách hrali o bronz.

Netrvalo však dlho a opäť prišlo k zmene. Od roku 1982 do roku 1994 hralo na záverečnom turnaji 24 tímov. Formát sa však líšil.

V roku 1982 boli tímy rozdelené do šiestich skupín. Z každej skupiny postúpili ďalej dve najlepšie mužstvá, ktoré boli rozdelené do štyroch trojčlenných skupín. Ich víťazi sa potom stretli v semifinále.

Od roku 1986 sa formát zjednodušil, zo šiestich základných skupín postúpili ďalej okrem dvoch najlepších tímov aj štyri najlepšie tímy na tretích miestach. Okamžite po skončení skupín sa tak hralo vyraďovacím systémom, ktorý začínal osemfinálovými bojmi.

Až od roku 1998 sa určil formát, ktorý platí dodnes. Na MS hrá 32 tímov rozdelených do ôsmich základných skupín. Do osemfinále postupujú dva najlepšie tímy z každej skupiny. Celkovo sa tak na turnaji odohrá 64 duelov.

VIDEO: Emócie, ktoré prinášajú majstrovstvá sveta vo futbale

video //www.youtube.com/embed/KFtAEcZzLkQ

Zaujímavosti z MS vo futbale

Majstrovstvá sveta vo futbale sú jednoznačne najsledovanejším podujatím planéty. Tromfnú pritom aj olympijské hry, ktorých sa zúčastňuje omnoho viac krajín.

Jedinou krajinou, ktorá ani raz nechýbala na svetovom šampionáte, je Brazília. Zároveň je najčastejším víťazom majstrovstiev sveta, dohromady získala už päť titulov. Tesne za ňou je Nemecko a Taliansko.

Až v šiestich prípadoch sa stalo, že majstrom sveta sa stala krajina, ktorá bola hostiteľom šampionátu. Zároveň sa iba raz stalo, že domáci tím skončil hneď v základnej skupine. Negatívny rekord drží Juhoafrická republika z roku 2010.

Pelé (bez dresu), jedna z najväčších legiend majstrovstiev sveta. (zdroj: TASR/AP)

Rekord drží aj legendárny útočník Pelé. Brazílčan je jediným hráčom v histórii, ktorý sa môže pýšiť tromi titulmi majstra sveta. Vo veku 17 rokov a 249 dní je tiež najmladším hráčom, ktorý si na MS vo futbale zahral vo finále.

Najlepším strelcom na záverečných turnajoch je so šestnástimi presnými zásahmi Nemec Miroslav Klose. Najviac gólov na jedných MS nastrieľal Francúz Just Fontaine - na MS 1958 rozvlnil sieť súperov až trinásťkrát.

Zatiaľ najviac fanúšikov prišlo priamo na zápasy majstrovstiev sveta do USA v roku 1994. Najmä vďaka kapacite štadiónov sledovalo 52 duelov na vlastné oči dohromady viac ako 3,5 milióna fanúšikov.

Slovensko na MS vo futbale

Slovensko si od vzniku samostatnosti zahralo na MS vo futbale iba raz. V roku 2010 sa pri svojej premiére dostalo až do osemfinále, keď sa počas celej kvalifikácie i na záverečnom turnaji prezentovalo sympatickými výkonmi.

Slováci si postup na MS vybojovali v kvalifikácii, keď predstihli Slovinsko, Česko, Severné Írsko, Poľsko a San Maríno. So ziskom 22 bodov obsadili v skupine číslo 3 prvú pozíciu, Slovinci mali o dva body menej a šli do baráže.

Slovensko na MS 2010: Kvalifikácia: Slovinsko 1:2 (v), 0:2 (d)

1:2 (v), 0:2 (d) Česko 2:1 (v), 2:2 (d)

2:1 (v), 2:2 (d) Sev. Írsko 2:1 (d), 2:0 (v)

2:1 (d), 2:0 (v) Poľsko 2:1 (d), 1:0 (v)

2:1 (d), 1:0 (v) San Maríno 3:1 (v), 7:0 (d) Záverečný turnaj: Nový Zéland 1:1

1:1 Paraguaj 0:2

0:2 Taliansko 3:2

3:2 Holandsko 1:2

Slovensko svoj premiérový zápas na záverečnom turnaji majstrovstiev sveta hralo v Rustenburgu proti Novému Zélandu. Po góle Róberta Vitteka v 50. minúte síce vyhrávalo, no v 93. minúte vyrovnal na konečných 1:1 Winston Reid.

Vo svojom druhom stretnutí v základnej F-skupine Slováci podľahli v Bloemfonteine futbalistom z Paraguaja 0:2 a ich šance na postup do osemfinále boli minimálne.

Lenže Slovensko sa postaralo o obrovskú senzáciu. Úradujúceho majstra sveta z Talianska zdolalo po veľkej dráme 3:2 a z druhého miesta v skupine si vybojovalo postup medzi najlepšiu šestnástku.

V osemfinále pôsobenie Slovákov v Juhoafrickej republike ukončilo Holandsko, ktoré vyhralo 2:1.

Najlepším strelcom Slovenska na turnaji bol útočník Róbert Vittek so štyrmi gólmi, okrem neho sa presadil aj Kamil Kopúnek.

V kvalifikácii na tohtoročný šampionát v Rusku síce Slováci skončili vo svojej skupine na druhom mieste, ale mali veľkú smolu. Priamo na MS postúpili iba víťazi skupín, najlepších osem tímov z druhých miest šlo do baráže.

Slováci obsadili v tabuľke druhých posledné deviate miesto.

MS vo futbale - medailisti:

Rok Usporiadateľ Zlato Striebro Bronz 1930 Uruguaj Uruguaj Argentína USA 1934 Taliansko Taliansko Československo Nemecko 1938 Francúzsko Taliansko Maďarsko Brazília 1950 Brazília Uruguaj Brazília Švédsko 1954 Švajčiarsko Západné Nemecko Maďarsko Rakúsko 1958 Švédsko Brazília Švédsko Francúzsko 1962 Čile Brazília Československo Čile 1966 Anglicko Anglicko Západné Nemecko Portugalsko 1970 Mexiko Brazília Taliansko Západné Nemecko 1974 Západné Nemecko Západné Nemecko Holandsko Poľsko 1978 Argentína Argentína Holandsko Brazília 1982 Španielsko Taliansko Západné Nemecko Poľsko 1986 Mexiko Argentína Západné Nemecko Francúzsko 1990 Taliansko Západné Nemecko Argentína Taliansko 1994 USA Brazília Taliansko Švédsko 1988 Francúzsko Francúzsko Brazília Chorvátsko 2002 Južná Kórea/Japonsko Brazília Nemecko Turecko 2006 Nemecko Taliansko Francúzsko Nemecko 2010 Juhoafrická republika Španielsko Holandsko Nemecko 2014 Brazília Nemecko Argentína Holandsko

