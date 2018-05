Dúbravka precvičuje prsty na klavíri. Dodáva mu to energiu

Martin Dúbravka sa zastáva brankára Kariusa, ktorý sa preslávil v Lige majstrov dvoma nevídanými chybami.

29. máj 2018 o 20:01 Pavol Spál

video //www.sme.sk/vp/36739/

Vlani kolovalo na internete video, na ktorom Lionel Messi odohral úvodnú melódiu Ligy majstrov. Išlo však len o promo akciu jednej firmy a Argentínčan na klavíri v skutočnosti nehral. Na rozdiel od Messiho vy klavír ovládate, však?

„Viedol ma k nemu otec, ktorý kedysi hrával v skupine. Mal som rád hudbu a chodil som aj do umeleckej školy. Klasická hudba ma však až tak nenadchla, takže som sa potom naplno venoval futbalu. O pár rokov neskôr, mal som asi šestnásť, ma zaujalo niekoľko vecí zahraných na klavíri.

Dostal som inšpiráciu, chcel som si sám zahrať pesničky, ktoré sa mi páčili. Povedal som si – prečo by som to neskúsil? Obohacovalo ma to ako človeka. Začal som trénovať sám po večeroch. Neviem hrať z nôt, ale učím sa to z posluchu.“

Pomáha vám to aj pri futbalovej profesii?

„K futbalu patrí aj umenie. Človek si musí trénovať svoje zmysly. Je to pre mňa relax a dokážem na moment od všetkého naokolo vypnúť. Dodáva mi to veľa energie. Obohacuje ma to, pretože sa musíte pozerať na ruky a popritom rozmýšľať. Keďže zapájam obe ruky, tak je to aj tréning.“

Zahrali ste niečo už aj spoluhráčom z klubu Newcastle United?

„Je to pre mňa hobby. Nemal som zatiaľ možnosť sa prezentovať týmto spôsobom. Možno neskôr. Nie som jediný v Newcastli, ktorý sa venuje hudbe. Mal som možnosť vidieť, že chalani sú výborní speváci. Mali sme spolu pár akcií, kde to predviedli. Mohli by sme pomaly založiť kapelu. Ak zostanem v Newcastli, tak si isto nejaký klavír zaobstarám domov.“

video //www.youtube.com/embed/5CBjtOuD8KU

Vedia o tomto vašom koníčku hráči z národného tímu?

„To netuším. Dúfam, že ma nebudú nútiť niekde hrať, lebo sa na to necítim.“

Vlani o takomto čase ste boli ešte hráčom Liberca a nikto by za vás nedal milión eur. Za rok sa vaša cena zvýšila možno aj desaťnásobne. Tušili ste, že sa niečo také môže stať?