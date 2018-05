Prečo Slováci nehrajú v Slovane? Viackrát povedali meno Štefl, vraví Ziman

Všetky zložky, ktoré pracujú v neprospech firmy, pôjdu skôr či neskôr z kola von, hovorí Patrik Ziman.

29. máj 2018 o 16:50 Juraj Berzedi

Chcel odvolať športového riaditeľa klubu pre jeho nekompetentnosť. Napokon skončil on. O svojom nečakanom odchode z hokejového Slovana Bratislava hovorí už bývalý generálny manažér PATRIK ZIMAN.

Do pozície generálneho manažéra Slovana ste nastúpili vlani v júli. Čo pre vás znamená koniec po necelom roku?

„To, že si budem hľadať novú prácu. Svoj koniec beriem z dvoch pohľadov - mňa ako osoby a tiež klubu. Z oboch strán je to veľká škoda.“

Pred nástupom do funkcie ste hovorili, že vašou prvoradou úlohou je klub finančne stabilizovať a posunúť ho vyššie. Podarilo sa to?

„Nastúpil som do rozbehnutého vlaku, ale signál, ktorý sme dali smerom do budúcnosti, je správny. Pripravil som rozpočet na ďalšiu sezónu, aby klub negeneroval stratu. Neznamená to, že zanikli záväzky z predošlých rokov, ku ktorým sa bolo treba stavať aktívnejšie.

Najdôležitejšia je komunikácia, aby ste s ľuďmi, ktorým dlhujete peniaze, udržiavali kontakt a vyrovnali to, čo im dlhujete.“

Pred mesiacom ste podpísali návrh na odvolanie športového riaditeľa klubu Oldřicha Štefla. Prečo ste sa tak rozhodli?

„Rozchádzali sa naše názory na väčšinu vecí, za ktoré bol zodpovedný. Urobil by som to dnes i zajtra, pretože to bolo správne rozhodnutie generálneho manažéra.“

V čom ste mali so Šteflom najväčšie názorové nezhody?

„Čas pokročil a každý z nás, ak má mať v budúcnosti svoje miesto vo svete, sa musí vzdelávať, zdokonaľovať a vnímať, čo sa okolo neho deje. Len vtedy môže robiť svoju prácu kvalitnejšie. Keď to nerobíte, buď zakrpatiete, alebo nemáte na takejto pozícii čo hľadať.“

Napokon váš návrh akcionári na čele šéfom klubu Jurajom Širokým neschválili. Naopak, v klube ste skončili vy. Prečo?