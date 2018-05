Pomohli Trenčínu k účasti v Európskej lige. Beridze a Čögley v klube skončili

Obom ďakujeme za prácu, ktorú odviedli pre tento klub, povedal generálny manažér AS Trenčín.

29. máj 2018 o 18:25 SITA

TRENČÍN. V drese AS Trenčín nebude pokračovať v novej sezóne dvojica futbalistov Giorgi Beridze a Peter Čögley.

Gruzínsky ofenzívny hráč bol v AS na hosťovaní z belgického KAA Gent, slovenskému krajnému obrancovi vypršala zmluva.

Rybníček: Obom ďakujeme za prácu

Obaja pomohli Trenčínu k účasti v 1. predkole Európskej ligy 2018/2019, ktorú si vybojovali v play off po nedeľňajšom finálovom víťazstve nad domácou Žilinou 2:1 po predĺžení.

"Obom ďakujeme za prácu, ktorú odviedli pre tento klub. Škoda, že Beridze vynechal veľkú časť zimnej prípravy a časť jari, keďže sa zranil na sústredení v Turecku. Vedeli sme, že jeho herný potenciál je väčší.

Napokon sa začal prejavovať až v posledných dvoch kolách, čo sa napokon ukázalo ako kľúčové. Preto môžem povedať, že svoju misiu splnil k spokojnosti oboch strán.

Peter Čögley prišiel v rozbehnutej sezóne a priniesol to, čo sme predpokladali a čo bolo možné z hľadiska jeho hernej kvality. Obe strany však vnímajú využitie jeho potenciálu trochu inak.

Preto sa dnes rozchádzame. Do budúcnosti však nie je vylúčené, že sa naše cesty na profesionálnej úrovni možno opäť stretnú,“ povedal generálny manažér AS Trenčín Róbert Rybníček na oficiálnom klubovom webe.

Čögley: Je to môj klub a vždy ním zostane

Beridze strávil v ASTN na hosťovaní rok a pol, odohral celkovo 40 ligových zápasov a strelil desať gólov. V Európskej lige pridal štyri vystúpenia, dvakrát sa presadil.

Čögley sa po dvoch rokoch vrátil do Trenčína vlani, absolvoval dvadsať stretnutí Fortuna ligy.

Dvadsaťdeväťročný zadák však má celkovo na konte 160 duelov za Trenčín, v ktorom pôsobil aj v rokoch 2007 - 2015.

"V drese AS Trenčín som odohral zápasy v európskom pohári. Naskočil som do mužského futbalu a posunul som sa o ďalší krok v mojej kariére. Ďakujem klubu a fanúšikom za všetko,“ povedal Beridze a Čögley dodal:

"Rád som odohral tento ročník v drese AS. Je to môj klub a vždy ním zostane. Môžem prezradiť, že som dostal ponuku na zaradenie sa do klubových štruktúr, ale rád by som ešte hral futbal na ligovej úrovni."