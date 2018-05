Ako si kúpiť vstupenky na zápasy slovenských hokejistov v Košiciach?

Predaj lístkov sa začne v septembri, podrobnosti zverejnia organizátori v auguste.

30. máj 2018 o 9:09 SME.sk

BRATISLAVA. O necelý rok Slovensko privíta hokejovú elitu. Majstrovstvá sveta v hokeji 2019 sa budú konať od 10. do 26. mája v Bratislave a v Košiciach.

Slovenská reprezentácia odohrá svoje zápasy v základnej skupine v košickej Steel aréne. Ako sa fanúšikovia dostanú k vstupenkám?

Predaj lístkov sa spustí v septembri. Podrobnosti o cenách vstupeniek a spôsobe predaja zverejní organizačný výbor v auguste.

Menej ako 6-tisíc lístkov na MS v hokeji 2019, Slovensko

Kapacita Steel arény je 8 347 miest. Do predaja však pôjde výrazne menej vstupeniek - podľa odhadov menej než 6-tisíc na jeden zápas.

Počas šampionátu totiž veľa miest pripadne reklamným partnerom, Medzinárodnej hokejovej federácii, hosťom šampionátu, jednotlivým tímom či médiám.

V prvej fáze predaja budú tradične k dispozícii celodenné vstupenky - teda na dva až tri zápasy hrané v jeden deň.

Ich cena sa podľa odhadov a skúseností z predchádzajúcich šampionátov môže pohybovať na úrovni okolo sto eur.

Nenasleduj Slovensko na majstrovstvách v hokeji

Ďalšia kategória vstupeniek, ktorá zvyčajne ide do predaja hneď na začiatku, sa označuje Follow your team (Nasleduj svoj tím).

Fanúšik si môže kúpiť vstupenky na všetky zápasy vybraného tímu v základnej skupine.

Organizátori však naznačili, že v prípade slovenskej reprezentácie takéto vstupenky v predaji nebudú. Má to ekonomické dôvody.

Dá sa totiž predpokladať, že lístky na zápasy slovenskej reprezentácie by sa rýchlo vypredali, kým návštevnosť (a predaje) na súbojoch iných tímov by však bola nižšia.

V druhej fáze už lístky zrejme nebudú

Slovenskí fanúšikovia zrejme poľahky skúpia aj celodenné vstupenky na dni, keď bude hrať domáca reprezentácia. Zaplatia tak aj za súboje iných tímov, o ktoré by inak nemali veľký záujem.

V prípade iných krajín však vstupenky v kategórii "Nasleduj svoj tím" v predaji budú. A to je zlá správa pre slovenských fanúšikov.

Ak si totiž takéto vstupenky kúpi napríklad tisíc Fínov, na vzájomný zápas proti Slovensku pôjde do predaja o toľko menej lístkov.

Vstupenky len na konkrétne zápasy pôjdu do predaja až v druhej fáze. Je však pravdepodobné, že zápasov Slovenska sa to týkať nebude. Tie by sa mali vypredať už v prvej fáze.

Ak chcú teda slovenskí fanúšikovia vidieť zápasy domácej reprezentácie naživo v Steel aréne, mali by si kúpiť celodenné vstupenky hneď v prvej fáze predaja. Lístky na ostatné zápasy hrané v ten istý deň sa môžu pokúsiť neskôr predať.

Slovenská reprezentácia narazí v základnej skupine na Kanadu, Fínsko, USA, Nemecko, Dánsko, Francúzsko a Veľkú Britániu.