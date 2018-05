Ďalší Slovák v Serie A? Valjent je zvedavý, či ho klub nepošle na hosťovanie

Mladík sa premiérovo objavil aj v nominácii Jána Kozáka.

30. máj 2018 o 10:28 SITA

BRATISLAVA. Slovenský futbalový reprezentant Martin Valjent dúfa, že mu blížiace sa medzištátne prípravné stretnutia proti Holandsku (vo štvrtok 31. mája o 20.45 v Trnave) a Maroku (v pondelok 4. júna o 20.00 vo švajčiarskej Ženeve) zdvihnú náladu po nevydarenej klubovej sezóne.

“ Na Ternanu budem spomínať veľmi pekne. Strávil som tam päť rokov. Prišiel som tam ako 17-ročný neznámy chlapec a odohral som dostatočné množstvo zápasov. „ Martin Valjent, slovenský futbalista

Jeden z dvoch nováčikov v súčasnom výbere trénera Jána Kozáka pôsobil v ostatných piatich rokoch v talianskej Ternane. Tá v sezóne 2017/2018 obsadila v tabuľke Serie B posledné 22. miesto a zostúpila do tretej najvyššej súťaže.

"Nálada z klubu nie je veľmi dobrá, keďže sezóna nám nevyšla, ale idem ďalej. Snažím sa neustále napredovať. Na zraze reprezentačného tímu sa pokúsim pozitívne naladiť, aby som bol pripravený, keď príde šanca," povedal 22-ročný rodák z Dubnice nad Váhom zástupcom médií počas aktuálneho reprezentačného zrazu slovenského tímu v Senci.

Valjent vlani po ME hráčov do 21 rokov v Poľsku zmenil kmeňového zamestnávateľa. Z Ternany prestúpil do Chieva Verona, ale ročník 2017/2018 ešte dohral v dovtedajšom pôsobisku. V úvode prípravy na novú sezónu sa však má hlásiť v tíme účastníka Serie A.

"Začiatkom júla, keď sa nám začína príprava, sa tam dostavím a potom uvidíme, ako to bude ďalej pokračovať. Či v tíme zostanem alebo budú preferovať, aby som opäť išiel na hosťovanie nazbierať ďalšie skúsenosti a herný čas. Uvidíme, sám som na to zvedavý," priznal.

"Do Chieva som mal prísť už v týchto dňoch, mali sme naplánované nejaké fyzické a zdravotné skúšky, ale pre pozvánku do reprezentácie sa to zrušilo," ozrejmil hráč schopný nastúpiť na pravej strane defenzívnej formácie aj na stopérskom poste.

Slovenský mladík odohral za A-mužstvo Ternany dovedna 144 súťažných duelov. Zaznamenal v nich päť presných zásahov.

"Na Ternanu budem spomínať veľmi pekne. Strávil som tam päť rokov. Prišiel som tam ako 17-ročný neznámy chlapec a odohral som dostatočné množstvo zápasov. Spoznal som tam vynikajúcich ľudí. Mrzí ma akurát to, že sme sa tento rok nedokázali zachrániť," dodal Valjent.