Hokejová liga môže skončiť na amatérskej úrovni, varuje šéf Nitry

Ak sa budú vyžadovať zamestnanecké zmluvy, profesionálny šport u nás skončí, vraví Miroslav Kováčik.

3. jún 2018 o 21:18 Miloslav Šebela

Rozhovor pre denník SME: Od nového roka budú musieť podľa zákona o športe kluby v kolektívnych športoch uzatvárať s hráčmi zamestnanecké zmluvy. Náklady im môžu nazrásť o 40 až 50 percent. To môže znamenať koniec profesionálnych súťaží. „Liga by sa hrala čisto na amatérskej báze. Hokej by hral len ten, koho by to bavilo,“ hovorí prezident HK Nitra MIROSLAV KOVÁČIK.

Čo je pre kluby najväčší problém v súvislosti so zákonom o športe?

„Ak by sme mali prejsť na zamestnanecké zmluvy, kluby majú rozpočet a ten sa od 1. januára nikomu nezvýši o štyridsať percent. V konečnom dôsledku na to doplatia hráči. Klub nebude mať viac prostriedkov na to, aby zachoval pre hráčov rovnakú výšku odmien, aké majú teraz pri zmluvách SZČO.

Legislatívne nie je vytvorený priestor na to, aby do klubu prišlo viac peňazí. Balík ostane rovnaký a pri prechode na zamestnanecké zmluvy budú hráči ukrátení približne o štyridsať percent. Takže by mali nižšie platy.“

Zohľadňujete to pri príprave rozpočtu a zmlúv na najbližšiu sezónu?