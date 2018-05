Mohla iba prekvapiť. Tohtoročné vypadnutie bolo iné ako vlaňajšie, vraví Cibulková

Slovenka v priebehu dvoch dní dvakrát tesne prehrala.

30. máj 2018 o 12:24 SITA

PARÍŽ. Dva sety skvelý výkon, ale potom hladká prehra. Slovenská tenistka Dominika Cibulková sa porúčala z parížskej antuky v areáli Rolanda Garrosa už po prvom kole, keď nestačila na Nemku Juliu Görgesovú.

S nasadenou jedenástkou prehrala 4:6, 7:5, 0:6.

Po tesnej prehre a skvelom výkone vo finále nedávneho turnaja v Štrasburgu 29-ročná Slovenka nedotiahla ďalší dobre rozohraný zápas do víťazného konca.

"V treťom sete mi ušiel začiatok a už som sa do toho nevedela dostať. Celé sa mi to spája aj s nešťastným finále v Štrasburgu. Dve tesné prehry v krátkom čase sú nepríjemné," priznala Cibulková pre denník Šport.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"V treťom sete proti Görgesovej som sa nechala ošetriť a prišla som na kurt menej koncentrovaná. To ošetrenie ľavej nohy ma dostalo z rytmu po víťaznom druhom sete. Ušli mi dva gemy a už sa to sypalo. Je to tvrdá prehra, ale musím ju nejako stráviť," priznala.

Vlani sa Cibulková lúčila so svojím obľúbeným turnajom na antuke v Paríži v druhom kole, keď ako nasadená šestka šokujúco prehrala s tzv. lucky loserkou Tunisankou Ons Jabeurovou.

Prečítajte si tiež: Cibulková nezvládla náročný zápas, na Roland Garros skončila

Teraz sa zverenka fedcupového kapitána Mateja Liptáka porúčala ešte o kolo skôr, ale v odlišnej situácii. Sama bola nenasadená hráčka (aktuálne 32., pre týždňom ešte 36. v renkingu WTA), kým proti sebe mala svetovú jedenástku Görgesovú.

"Minuloročná prehra bola jedna z troch najhorších v celej mojej kariére. Aj teraz mi je to ľúto, ale podľahla som výbornej hráčke a mám za sebou finále v Štrasburgu. Preto je to iné ako vlani," vysvetlila Cibulková pre Šport.

Víťazka ôsmich turnajov na hlavnom ženskom okruhu si teraz na pár dní oddýchne a potom sa vrhne do prípravy do krátkej a špecifickej časti sezóny na tráve. Sama vraví, že nechce psychicky upadať pred zvyškom súťažného roka.

"Na tráve sa predstavím na turnajoch v Birminghame, Eastbourne a Wimbledone. Nezostáva mi iné ako ísť ďalej," dodala niekdajšia svetová štvorka Cibulková.