Ak na to Slovan nemá, nech ide hrať do ligy s Detvou, kritizuje Višňovský

30. máj 2018 o 12:39 SITA

BRATISLAVA. Najvyššie vedenie HC Slovan Bratislava sa rozhodlo podržať fanúšikmi neobľúbeného športového manažéra Oldřicha Štefla na úkor generálneho manažéra Patrika Zimana, v ktorom priaznivci videli nádej na lepšie zajtrajšky.

Ziman v apríli navrhol odvolanie Štefla z pozície, ale odpovede sa nedočkal a tak sa sám rozhodol pre odchod z klubu.

Je na strane fanúšikov

"Keďže pán Ziman odišiel, asi nebol spokojný so systémom práce Slovana. Majiteľ klubu ho nepodržal, tak sa rozhodol odísť. Zvážil, že v takýchto podmienkach sa robiť nedá a dal výpoveď," povedal podľa portálu sport24.pluska.sk niekdajší obranca Slovana Ľubomír Višňovský.

Fanúšikovia jediného slovenského zástupcu v KHL nie sú spokojní s novovzniknutou situáciou a vyhlásili bojkot. Miláčik bratislavských tribún Višňovský je na ich strane.

"Nepáči sa im veľa vecí. Majú právo vyjadriť svoj názor. Som zvedavý, či to klub nejakým spôsobom bude riešiť, alebo či si stále budú húsť svoju pesničku," pokračoval Višňovský.

"Fanklub Verní Slovanu je srdcom fanúšikov, burcujú atmosféru v dobrom či zlom. Je to veľká sila a hokej sa hrá predsa pre fanúšikov. Treba s nimi jednať a vypočuť si ich, čo ich trápi. Aby boli aj oni spokojní," zhodnotil 41-ročný držiteľ kompletnej medailovej zbierky z MS.

Problém nie je v kabíne, ale hore

Rodák z Topoľčian si myslí, že celkové smerovanie a fungovanie klubu je aktuálne zlé. "Tak, ako to celé funguje, to nie je dobré. Ryba však smrdí od hlavy. Prečo sem hráči nechcú chodiť? Treba im vytvoriť férové podmienky a jednať s nimi fér," vraví Višňovský.

"Problém nie je v kabíne, ale hore. Prvý to naznačil Michal Vondrka, keď otvorene prehovoril o pomeroch v Slovane. Odvtedy sa nič nezmenilo. Jedni, čo majú niečo našetrené, prehovoria, iní držia jazyk za zubami, lebo si to nechcú rozhádzať," uviedol na margo meškajúcich výplat.

Slovan podľa člena predstavenstva klubu Juraja Širokého mladšieho dlží hráčom tri mzdy za sezónu 2017/2018. Neplnenie finančných záväzkov podľa Višňovského nerobí dobré meno samotnému klubu a volá po zmene.

"Slovan je značka v Európe a toto je hazard s jej menom. V takom klube to by to malo fungovať tak, že hráči majú dostávať výplaty a ak sa niečo stane, tak má prísť niekto do kabíny a objasniť situáciu. A nie, že chlapci po jednom chodia vyklepkávať hore, kedy dostanú nejaké euro," zamyslel sa Višňovský.

"Stále hovorím, že keď na to nemajú, nech idú hrať do ligy radšej s Detvou. Takých 3000 fanúšikov tam príde a zvyknú si. Nebudú musieť zháňať milióny. Slovenskej súťaži to pomôže. Toto je môj názor, nemusí sa niekomu páčiť," dodal Višňovský.