Kariusovi núka zmluvu taliansky treťoligista, musel by však bojovať o pozíciu jednotky

Môže u nás opäť nabrať sebavedomie, vraví šéf klubu.

30. máj 2018 o 13:01 SITA

RIMINI. S netradičnou ponukou prišiel pre nešťastného hrdinu finále futbalovej Ligy majstrov taliansky treťoligový klub.

FC Rimini na svojej internetovej stránke ponúkol brankárovi FC Liverpool Lorisovi Kariusovi, ktorého dve veľké chyby pomohli Realu Madrid k víťazstvu 3:1 vo finále najprestížnejšej európskej pohárovej súťaže, ročný kontrakt.

Prezident klubu Giorgio Grassi to prezentoval ako netradičný darček k 25. narodeninám, ktoré nemecký gólman oslávi 22. júna.

"Zmluva na jeden rok na ideálnom mieste, kde môže opäť získať sebadôveru a načerpať sily na plnenie si svojich ďalších snov," uviedol Grassi, podľa ktorého by Karius našiel v Rimini jednu veľkú rodinu, v ktorej nie je priestor pre individualistov.

"Samozrejme, musel by sa stotožniť s tým, že by o miesto v bránke bojoval so skvelým Francescom 'Cicciom' Scottim."

Tridsaťpäťročný Scotti je brankárska jednotka a kapitán mužstva v klube, ktorý si vybojoval postup do Serie C.