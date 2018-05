Országh si to so Šteflom ujasnil. Všetci hráči pôjdu cezo mňa, tvrdí

Pre Slovan je dôležité, aby ekonomika fungovala. Bratislava je destinácia, kam hráči chcú chodiť, hovorí Vladimír Országh.

30. máj 2018 o 14:21 Juraj Berzedi

BRATISLAVA. Bývalý generálny manažér Patrik Ziman chcel v Slovane Bratislava udržať bieloruského trénera Eduarda Zankovca.

Tým, že Ziman v klube skončil, sa zrejme rozplynulo aj ďalšie pôsobenie Zankovca. Novým koučom Slovana sa stal napokon Vladimír Országh.

Realizačný tím bude rýdzo slovenský. Jeho asistentmi budú Róbert Petrovický, Rudolf Jendek a trénerom brankárov bude Pavol Rybár.

„Som rád za túto ponuku. Všetci sme v najlepšom veku, máme perspektívu a chuť pracovať,“ zdôraznil Országh.

Ponuka z KHL sa neodmieta

V Slovane pôsobil Országh v sezóne 2014/2015 ako asistent českého trénera Rostislava Čadu a neskôr Fína Petriho Matikainena.

Ďalšie tri sezóny bol hlavným koučom Banskej Bystrice, s ktorou dva razy získal majstrovský titul.

„Po troch rokoch som sa chcel posunúť ďalej a skúsiť niečo nové. Ponuka z KHL sa neodmieta, pretože už nemusí prísť,“ vraví 41-ročný Országh.

V aktuálnom ročníku bol aj asistentom reprezentačného trénera Craiga Ramsayho. Zúčastnil sa na olympiáde v Pjongčangu i na svetovom šampionáte v Dánsku.

„Slovan ma oslovil tesne pred odchodom na majstrovstvá sveta. Rokovania pokračovali aj počas turnaja a na spolupráci sme sa dohodli po jeho skončení,“ prezradil.

V Banskej Bystrici razil agresívny a priamočiary štýl hokeja, ktorý bol v slovenskej najvyššej súťaži niečím nevídaným. Aj vďaka tomu je v súčasnosti najžiadanejším slovenským trénerom.

Kostra tímu bude slovenská

V Slovane sa bude aktívne podieľať aj na vyhľadávaní nových hráčov. „Hneď pri prvom stretnutí sme sa s pánom Oldřichom Šteflom (šport. riaditeľ - pozn. red.) dohodli, že ak to má fungovať, bude to tak, ako som to mal v Banskej Bystrici,“ reaguje nový tréner Slovana.

„Všetci hráči pôjdu cezo mňa. Mám okruh skautov, trénerov alebo hráčov. Manažérovi som dal ponuku na určité typy hokejistov, ktoré do tímu potrebujeme. Pred príchodom si ich vždy preverím u rôznych ľudí,“ dodáva.

“ Pre Slovan je dôležité, aby ekonomika fungovala. Bratislava je destinácia, kam hráči chcú chodiť. „ Vladimír Országh, nový tréner HC Slovan Bratislava

Fanúšikovia slovenského hokeja sa možno konečne dočkajú toho, po čom už dlhšie volajú.

„Kostra tímu bude spravená zo slovenských hráčov. Niektorí už majú podpísané zmluvy, ale s viacerými rokujeme. Sú to väčšinou hráči, ktorí vlani podávali kvalitné výkony,“ hovorí Országh.

Zvyšné miesta v tíme doplnia zahraniční hokejisti, ktorí by mali byť nositeľmi kvality. „Počítame maximálne so šiestimi až ôsmimi cudzincami,“ dodáva člen predstavenstva klubu Juraj Široký ml.

Výnimkou je Marek Viedenský

Klub už prezradil mená troch slovenských hokejistov: Mareka Čiliaka, Mária Grmana a Patrika Lampera. V najbližšom čase pribudnú aj ďalší.

„V prvom rade chceme rokovať so slovenskými hráčmi, ktorí tu boli minulú sezónu a urobili dobrú robotu. Dáme šancu aj mladíkom, ktorí budú mať dvojcestné zmluvy, aby mohli hrať aj v slovenskej lige,“ priznáva Országh.

Nevýhodou je, že na niektorých postoch má pri slovenských hráčoch zúžený výber. Ide najmä o centrov a ofenzívnych obrancov. „Výnimkou je Marek Viedenský, ktorý môže hrať v prvých formáciách. Niektoré okienka však musíme doplniť cudzincami,“ vraví.

Do Slovana sa vracia po troch rokoch v situácii, keď vedenie klubu stále dlhuje hráčom peniaze a fanúšikovia zvažujú bojkot.

„Mojou úlohou je poskladať čo najlepšie mužstvo a potom ho môžem ovplyvniť v šatni. Pre Slovan je dôležité, aby ekonomika fungovala. Bratislava je destinácia, kam hráči chcú chodiť,“ reaguje Országh.

To, či ostane naďalej aj asistentom reprezentačného trénera Craiga Ramsayho, je otázne.

„Záujem mám, ale skĺbiť prácu v klube a reprezentácii je náročné. Vlani som mal od augusta do konca svetového šampionátu voľný jeden víkend. Musíme sa o tom pozhovárať s generálnym manažérom reprezentácie Mirom Šatanom,“ dodal.