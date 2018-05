Bývalý brazílsky útočník Ronaldo chce kúpiť druholigový španielsky klub Real Valladolid

Podľa informácií by zaň mal zaplatiť približne 30 miliónov eur.

30. máj 2018 o 20:12 SITA

VALLADOLID. Bývalý brazílsky futbalový útočník Ronaldo je blízko ku skompletizovaniu kúpy španielskeho druholigového klubu Real Valladolid CF.

Podľa informácií brazílskeho denníka O Globo by zaň mal zaplatiť približne 30 miliónov eur. Štyridsaťjedenročný Ronaldo už v januári naznačil, že by sa v budúcnosti rád angažoval v oblasti riadenia nejakého klubu.

"Chcel by som získať skúsenosť, aké je to viesť klub. Rozmýšľam nad kúpou tímu v druhej španielskej alebo anglickej lige. Rád by som tam urobil niečo inovatívne. Myslím si, že som pripravený na túto výzvu," povedal pre brazílske periodikum La Folha de Sao Paulo.

Niekdajší skvelý zakončovateľ sa v rokoch 2014-2017 snažil presadiť v štruktúrach klubu Fort Lauderdale Strikres, ktorý účinkoval v druhej najkvalitnejšej americkej lige (NASL), ale neskôr sa vzdal svojho dvadsaťpercentného podielu.

Teraz Ronaldo zacielil na španielsky Valladolid, kde je väčšinovým vlastníkom prezident klubu Carlos Suárez.

Real Valladolid figuruje pred posledným kolom La Ligy 2 na šiestej priečke tabuľky, ktorá by mu zaručila miestenku v play off o postup do najvyššej španielskej súťaže.

V záverečnom dueli sa stretne so siedmou Osasunou, ktorá má rovnako šancu na baráž.