Cyklistická legenda: Froome na Tour de France? Škandál

Chris Froome vyhral Giro 2018. Napriek tomu kritika kvôli jeho dopingovémý prípadu neustáva.

30. máj 2018 o 23:27 Zoran Boškovič

BRATISLAVA. Niektorí jazdci i odborníci to kritizovali. Vraj Chris Froome pre svoj stále nedoriešený salbutamolový prípad nemal štartovať na Giro d'Italia 2018.

Líder britského tímu Sky napriek tomu na talianskom podujatí GrandTour štartoval a nielen to. Giro po veľkolepom úniku a triumfe v 19. etape vyhral a zaradil sa k absolútnym legendám.

Predtým totiž ovládol aj Tour de France 2017 a Vueltu 2017, čím sa dostal na jednu úroveň s dvomi najväčšíma postavami cyklistiky – Eddym Merckxom a Bernardom Hinaultom.

A práve francúzska legenda Hinault po Gire Brita ostro kritizuje. "Froome nepatrí na zoznam legiend," vyhlásil Hinault v rozhovore pre Het Laatste Nieuws.

Na Gire vôbec nemal štartovať

Hinault je päťnásobným víťazom Tour de France, Giro vyhral trikrát a Vueltu dvakrát. Francúz nechápe, ako mohli Froomovi povoliť vôbec štartovať na Gire napriek tomu, že jeho dopingový prípad stále nie je vyriešený.

Salbutamol je jednou zo špecificky stanovených látok na predpis na zakázanom zozname WADA, Froomovi tedapredbežne nepozastavili aktívnu činnosť.

"Nikdy mu to nemali dovoliť. Prečo musíme na verdikt čakať tak dlho? Prečo má Froome toľko času, aby našiel vysvetlenie? Je to snáď preto, že má tím Sky veľa peňazí?" pýta sa Hinault.

Bernard Hinault sa pustil do Chrisa Froomea. (zdroj: SITA/AP)

Frooma celý tím Sky nedávno kritizoval aj niekdajší dopingový hriešnik Floyd Landis. "Toto musí byť koniec tímu Sky. Som si stopercentne istý, že Sky nebude štartovať na tohtoročnej Tour de France," vravel Američan v nedávnom rozhovore pre Cyclingnews.

Hinault: Froome na Tour? Škandál

Samotný šéf Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI) David Lappartient sa nedávno nechal počuť, že skôr, ako v júli Froomov prípad neuzavrú.

"Nemyslím si, že rozhodnutie padne pred Tour de France. Je to veľmi komplexný prípad," hovoril pre španielsky denník AS.

Froome a salbutamol: Britské zoskupenie sa trápi aj s kauzou svojho lídra. Chris Froome mal pozitívny dopingový test po 18. etape na vlaňajšej Vuelte, ktorú napokon vyhral. V tele mu našli nadmerné množstvo salbutamolu. Látku používajú astmatici, aby predchádzali záchvatom. Podľa Sky musel Froome vziať zvýšenú dávku po akútnych symptómoch astmy počas záverečného týždňa Vuelty.

Na Gire sa Britovi dostalo vrelého privítania. Na Tour de France by niečo podobné očakávať nemal.

Organizátor najprestížnejších cyklistických pretekov spoločnosť ASO vraj hľadá možnosti, ako Froomeovi zabrániť v štarte.

Chce využiť klauzulu v pravidlách o ochrane imidžu pretekov.

Keby sa však aj šéf pretekov Christian Prudhomme odhodlal na takýto odvážny krok, spôsobilo by to celosvetový škandál a tím Sky by sa takmer určite právne bránil.

"Celá táto situácia je veľmi smutná. Froome nie je jednou z legiend cyklistiky. Aký obraz cyklistiky ukazuje? Dokonca môže štartovať na Tour de France. To je škandál. Toto sa musí skončiť," uzavrel Hinault.

Ak by Froome na Tour de France 2018 štartoval, môže sa stať prvým jazdcom od Marca Pantaniho, ktorý v roku 1998 vyhral Giro aj Tour v jednom roku.

A tiež sa môže stať piatym členom vybranej skupiny legiend, ktoré Tour de France vyhrali päťkrát (Jacques Anquetil, Bernard Hinault, Eddie Merckx, Miguel Indurain).