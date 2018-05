Slováci doma nestačili na semifinalistu MS, prehrali s Belgickom

Hlasy po zápase:

Andrej Kravárik, tréner SR: "Bola to jednoznačná záležitosť belgických podávajúcich hráčov, ktorí nás rozobrali do bodky. Neprihrali sme, mali sme veľmi nízke čísla v tejto činnosti. V ďalších setoch to nebolo lepšie. Dnes bol súper naozaj mimoriadne dobrý, kvalitný a bez chýb. Ich hviezda Deroo urobila celý zápas."