Ronaldo a Messi nevedia, kto je Škriniar, tvrdí najžiadanejší slovenský futbalista

Pri Ramosovi ľudia často zveličujú. So Salahom to bol bežný súboj, akých je v zápase milión, hovorí futbalista Milan Škriniar.

31. máj 2018 o 11:26 Juraj Berzedi

Zo Žiliny do Sampdorie Janov ste prestúpili za milión eur, po roku zo Sampdorie do Interu Miláno za 25 miliónov eur. V súčasnosti váš agent Karol Csontó tvrdí, že vaša hodnota je vysoko nad 50 miliónov eur. Ešte sa vám z toho nezatočila hlava?

„Ani nie, som rád, že takto napredujem. Keby ste mi to povedali pred dvoma rokmi, zrejme by som neuveril. Avšak už aj Inter Miláno je veľkoklub a keby sa mi mala zatočiť hlava, už sa to mohlo stať, keď som tam prestupoval.“

Za sezónu ste sa v Interi vypracovali za jedného z najžiadanejších stopérov na svete. V talianskej lige ste odohrali všetky zápasy bez striedania. Čomu to pripisujete?

„Dôležité bolo, že som dostal hneď po príchode do klubu veľkú dôveru. Vôbec som nečakal, že od začiatku budem pravidelne hrávať. Bol som prekvapený, ale len chvíľu. Potom už na to nebol čas a v každom zápase som musel dokazovať, že tam patrím.“

Agent Karol Csontó povedal, že v súčasnosti si vás môže dovoliť len šesť svetových veľkoklubov. Snívate o tom, ktorého dres by ste si najradšej obliekli?

„To už momentálne nemôžem. Predstavte si, že teraz budem proti nim hrať v Lige majstrov. Nevyzeralo by to najlepšie.“

Marek Hamšík už niekoľko rokov tvrdí, že si nevie predstaviť prestup v rámci Talianska. U vás je takáto zmena reálna?

„Asi nie, príliš si to neviem predstaviť. Hoci v budúcnosti sa môže stať hocičo. Keď sa mi prestane dariť, môže ma Inter poslať niekam na hosťovanie. Ak však budem podávať takéto výkony, uprednostním prestup do inej ligy.“

Najnovšie sa špekuluje, že by vás chcel dotiahnuť do Realu Madrid francúzsky tréner Zinedine Zidane. Bola by to výzva zahrať si v najslávnejšom klube na svete?