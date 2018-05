Slovensku nosil medaily zo šampionátov či olympiád. Majú ho už aj ženy

V prvej ženskej posádke K4 sú tri mladé kanoistky a skúsená Kohlová.

31. máj 2018 o 15:14 Miloslav Šebela

BRATISLAVA. V slovenskej kanoistike bol doteraz vlajkovou loďou mužský štvorkajak. Za posledné roky sa doň dostali len najväčšie osobnosti. Na olympiádach i šampionátoch to bola roky istota úspechov.

Od roku 2000 priniesli kanoisti z K4 desať titulov majstrov sveta a tri olympijské medaily.

Ženská posádka K4 so slovenskou vlajkou nejazdila, hoci aj medzi ženami boli úspešné kanoistky. Tento týždeň absolvoval prvé tréningy štvorkajak žien a budúci týždeň sa predstaví na majstrovstvách Európy v Belehrade (8.-10. júna).

Kohlová z materskej rovno do K4

„Prvýkrát sme sedeli vo štvorkajaku v utorok a bol to veľmi dobrý pocit,“ vraví najskúsenejšia členka posádky Martina Kohlová.

S myšlienkou poskladať vôbec prvú ženskú K4 prišiel Kohlovej tréner Filip Petrla. Na juniorských súťažiach totiž pretekala posádka talentovaných dievčat. Oslovil Kohlovú, ktorej sa vlani narodila dcéra Lili a bola na materskej, či by sa nechcela vrátiť a pomôcť dievčatám.

„Nemala som to pôvodne v pláne, ale tréner ma presvedčil, aby som do tejto posádky priniesla skúsenosti. Veď dievčatá majú osemnásť a devätnásť rokov. Tak som si povedala, že to skúsim a pomôžem im,“ opisuje 33-ročná Kohlová.

VIDEO: Tréning slovenskej ženskej K4 (počkajte, kým sa video načíta):

Po pár tréningoch chcú prekvapiť

Štvorkajak bude v Belehrade súťažiť v zložení Jessica Zatlkajová, Lucia Oršulová, Martina Kohlová a Mariana Petrušová. „Dievčatá ešte potrebujú nejaký čas. Ako juniorky mali veľmi dobré výsledky. Sú však veľmi šikovné a toto im pomôže nabrať ďalšie skúsenosti," vraví Kohlová.

Zatlkajová i Oršulová vlani skončili na juniorských majstrovstvách sveta tesne za medailou. Zatlkajová bola v K1 na 100 metrov piata, Oršulová v K1 200 metrov šiesta.