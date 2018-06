Hamšík potvrdil svoju genialitu aj svojou slabšou nohou, tvrdí Nemec

Zozadu sa na to dobre pozeralo, pretože nám vychádzali veci, ktoré nám zvyčajne vychádzajú iba na tréningu, myslí si Dúbravka.

1. jún 2018 o 6:23 Pavol Spál

video //www.sme.sk/vp/36755/

TRNAVA. Tvrdilo sa o ňom, že mal najväčší vplyv na svetový futbal v celej histórii.

Ak by fenomenálny Holanďan Johan Cruyff ešte žil, tak by svojich súčasných nasledovníkov zrejme poriadne sfúkol. Tak to mával vo zvyku, keď sa mu niečo nepáčilo.

„Za prvý polčas zaiste. Johan sa obracia v hrobe,“ povzdychol si po prípravnom zápase jeden z holandských novinárov. Súboj v Trnave proti Slovákom sa skončil 1:1.

Holandský futbal bol vždy symbolom futbalovej elegancie. Veľa prihrávok, dominancia v držaní lopty, hra postavená na technicky vyspelých hráčoch.

Vo všetkých spomínaných atribútoch boli Slováci v prípravnom zápase lepší ako slávnejší súper. Aj keď iba v prvom polčase.

„Častokrát sme si dovolili veci, ktoré si nie vždy dovolíme,“ vravel brankár Martin Dúbravka. Práve on je stelesnením toho, o čom Cruyff v sedemdesiatych rokoch sníval.