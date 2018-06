Rusnák: Jedného dňa sa chcem vrátiť do Európy, možno aj do Holandska

Slovenský reprezentant aktuálne pôsobí v zámorskej MLS.

1. jún 2018

TRNAVA. Jedným zo slovenských futbalových reprezentantov, ktorí mali v minulosti priamu skúsenosť s Holandskom, je aj krídelník Albert Rusnák.

Dvadsaťtriročný futbalista v minulosti pôsobil v Holandsku v tímoch SC Cambuur (2014) a FC Groningen (2015-2017), od vlaňajška zarezáva v klube zámorskej MLS Real Salt Lake.

Odchovanec košického futbalu priznal, že sa na zápas proti 3-násobným vicemajstrom sveta (1:1) veľmi tešil, veď v holandskom kádri má hneď niekoľkých kamarátov.

"Stretol som viacero známych tvárí, aj niekoľko bývalých spoluhráčov z Groningenu. Na stretnutie som sa naozaj veľmi tešil. Som rád, že som sa stihol porozprávať s Hans Hateboerom a Sergiom Padtom, ktorých dobre poznám.

V Holandsku som s nimi strávil nejaký čas a bolo pekné vidieť ich znova," vyhlásil Rusnák pri mikrofóne televíznej stanice Fox Sports.

Slovenský reprezentant sa pristavila aj pri tom, že Holandsko po úspešných rokoch nepostúpilo na ME 2016 vo Francúzsku a nepredstaví sa ani na blížiacich sa MS 2018 v Rusku.

"Tento tím je napriek tomu stále veľmi kvalitný. Holandsko by malo byť na každom záverečnom turnaji.

Remízu považujem za cennú, je to spravodlivý výsledok," doplnil Rusnák a na otázku, či by niekedy znova nechcel hrávať v Holandsku, odvetil:

"Momentálne som trošku ďalej, ale som si istý, že sa jedného dňa do Európy vrátim. A či do Holandska? Možno. Ako futbalista si tieto veci nemôžete naplánovať. Všetko sa môže zmeniť zo dňa na deň, ale určite sa chcem vrátiť do Európy."