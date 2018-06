Ladislav a Peter Škantárovci postúpili do semifinále, darilo sa aj Slovenkám

Majstrovstvá Európy vo vodnom slalome sa konajú v Prahe.

1. jún 2018 o 10:50 (aktualizované 1. jún 2018 o 12:40) SITA

PRAHA. Piatkovú prvú kvalifikáciu v K1 mužov zvládol jediný Slovák - Jakub Grigar. Dvadsaťjedenročný pretekár, piaty z OH 2016 v Riu de Janeiro, si zaistil semifinále 18. miestom.

Jeho krajan Martin Halčin síce absolvoval čistú jazdu, ale v klasifikácii skončil až na nepostupovom 23 mieste. Jakub Stanovský bol ešte o štyri priečky nižšie. Hranicu postupu do semifinále tvorilo 20. miesto.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ladislav a Peter Škantárovci postúpili do semifinále disciplíny C2. V piatkovej kvalifikácii obsadili šieste miesto s mankom takmer troch sekúnd na domácich lídrov Jonáša Kašpara s Marekom Šindlerom.

V semifinále sa predstavia aj Kučera s Bátikom

"Bola to fyzicky náročná trať, už dávno som neprišiel tak zadýchaný do cieľa. Mali sme aj ťuky, čo nás mrzí, ale podstatné je, že sme postúpili. V sobotu sa budeme snažiť to vylepšiť," povedal Ladislav Škantár, jeho bratranec Peter pokračoval:

"V semifinále bude úplne iná trať, ale náš cieľ je v semifinále aj finále predviesť čistú jazdu, lebo to nám môže priniesť úspech."

V semifinále sa predstavia aj Tomáš Kučera s Jánom Bátikom, ktorí sa umiestnili na poslednej postupovej 10. priečke.

Tretej slovenskej posádke: Juraj Skákala, Matúš Gewissler jazda nevyšla, nazbierali až 14 trestných sekúnd a obsadili nepostupovú 15. priečku.

V disciplíne C1 žien sa presadili všetky tri Slovenky a postúpili do semifinále.

Stanovská: Mala som ťuky z nepozornosti

Najviac sa kvalifikácia vydarila Simone Macekovej, ktorá skončila šiesta, Soňa Stanovská sa umiestnila deviata pred desiatou Monikou Škáchovskou.

"Chcela som postúpiť cez prvú kvalifikáciu, z druhej je to náročnejšie," povedala Simona Maceková, Soňa Stanovská doplnila:

"Začiatok bol trochu hektický, mávam to skoro v každej súťaži. Ťažkú strednú časť som prešla super a v dolnej ľahšej je to o nájdení správnej čiary.

Mala som ťuky z nepozornosti, ale som spokojná, keďže sme postúpili všetky tri." Do ďalšej fázy postúpilo prvých pätnásť súťažiacich. Do ďalšej fázy postúpilo prvých pätnásť súťažiacich.

ME vo vodnom slalome 2018 - výsledky:

C2 Muži - I. kvalifikácia (prvých 10 do semifinále):

1. Jonáš Kašpar, Marek Šindler ČR 107,51 s (4) 2. Robert Behling, Thomas Becker Nemecko 107,79 (2) 3. Filip Brzezinski, Andrzej Brzezinski Poľsko 108,24 (0) ... 6. Ladislav a Peter Škantárovci SR 110,44 (4) 10. Tomáš Kučera, Ján Bátik SR 114,00 (4) 15. Matúš Gewissler, Juraj Skákala SR 125,21 (14)

II. kvalifikácia (prvých 5 do semifinále):

1. Tomáš Koplík, Jakub Vržan ČR 109,43 (2) ... 4. Matúš Gewissler, Juraj Skákala SR 126,99 (10)

C1 Ženy - I. kvalifikácia (prvých 15 do semifinále):

1. Mallory Franklinová Veľká Británia 114,06 (6) 2. Tereza Fišerová ČR 118,32 (4) 3. Lena Stöcklinová Nemecko 118,88 (6) ... 6. Simona Maceková SR 124,20 (6) 9. Soňa Stanovská SR 125,47 (6) 10. Monika Škáchová SR 128,24 (8)

II. kvalifikácia (prvých 5 do semifinále):

1. Lucie Priouxová Francúzsko 113,44 (0)

K1 Muži - I. kvalifikácia (prvých 20 do semifinále):