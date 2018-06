Fanklub Slovana sa stretol s predstaviteľmi klubu, bojkot pokračuje

Na stretnutí s fanúšikmi bol aj samotný Oldřich Štefl.

1. jún 2018 o 14:09 Igor Dopirák

BRATISLAVA. Nahnevala ich situácia z posledných dní. Fanúšikovia Slovana Bratislava už v pondelok pohrozili bojkotom. Dôvodom bolo zotrvanie Oldřicha Štefla vo funkcii športového manažéra klubu.

Jeho odchod okrem fanúšikov žiadal aj generálny manažér Patrik Ziman, no neuspel.

V klube sa tak rozhodol skončiť.

"Ako fanklub sa už odmietame na toto pozerať a byť účastní na špinavostiach, ktoré sa páchajú na hráčoch, zamestnancoch a najmä na samotnom Zimanovi.

Preto vyhlasujeme totálny bojkot a nefandenie, pokiaľ tam bude sedieť Štefl," uviedol v pondelok fanklub Verní Slovanu na facebooku.

A hoci sa zástupcovia fanklubu vo štvrtok stretli so zástupcami klubu vrátane Štefla, situácia sa zatiaľ nemení.

Bojkot pokračuje, stretnutie neprinieslo riešenie

"Štefl nerobí takú robotu, aby bol vyhodený," vravel na stredajšej tlačovej konferencii Juraj Široký ml., člen predstavenstva klubu.

"Práca, ktorú Štefl vykonáva, nie je až taká zlá. Nevravím, že naša spokojnosť je stopercentná, ale tá nebola ani s prácou Zimana," doplnil.

Široký ml. tvrdil, že fanúšikovia počuli iba jednu stranu mince. Klub preto vo štvrtok zorganizoval stretnutie so zástupcami fanklubu Verní Slovanu.

Klub na stretnutí zastupovali štyria ľudia - Veronika Némethová (riaditeľka pre vzťahy s médiami a verejnosťou), Milan Vajda (marketingový riaditeľ), Tomáš Lederer (manažér pre nové médiá) a samotný Štefl.

"Zo strany fanklubu boli predložené podmienky na zrušenie bojkotu, názory ľudí na aktuálnu situáciu a taktiež otázky priamo na pána Štefla," informoval fanklub Verní Slovanu na facebooku.

"Vysvetlili sme, prečo žiadame odchod Štefla, prečo by to z pohľadu fanúšikov bolo riešenie aktuálnej situácie a navrhli sme verejnú diskusiu Štefla s fanúšikmi, kde by mohli klásť otázky priamo smerované k jeho osobe," pokračoval fanklub vo svojom vyhlásení.

Predstavitelia klubu diskutovali s fanúšikmi približne dve hodiny, no stretnutie momentálne neprinieslo žiadnu východiskovú situáciu či riešenie.

"Náš postoj sa preto momentálne nemení a bojkot pokračuje. Klub prisľúbil, že bude hľadať riešenie, zaoberať sa naším návrhom a s fanklubom ohľadom tejto situácie bude ďalej komunikovať. Budeme čakať na postoj klubu. O ďalších krokoch a dátume nášho valného zhromaždenia budeme informovať," dodal fanklub.

Štefla kritizoval aj Smoleňák

Bývalý generálny manažér Ziman tesne po svojom odchode z klubu pre denník SME uviedol, že od viacerých slovenských hráčov počul, že do Slovana nechcú prísť práve kvôli Šteflovi.

„Ktorí sú tí slovenskí hráči, ktorí nechcú prísť? Stále počúvam tieto vyjadrenia, ale nikdy to žiadny z nich nepovedal," bránil Štefla Široký ml.

Okrem Zimana či fanúšikov kritizovali Štefla aj niektorí bývalí hráči.

"Pokiaľ bude v Slovane neohrozene šéfovať pán Štefl, klub sa nepohne správnym smerom. Takým, ako by si tím, hráči a fanúšikovia zaslúžili," vravel v decembri minulého roka Radek Smoleňák pre sport.aktuality.sk.