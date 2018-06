V prvom kole budúcej sezóny vyzve Senica majstra, Ružomberok nastúpi proti nováčikovi

Zemplín Michalovce sa stretne s MŠK Žilina.

1. jún 2018 o 19:11 TASR

BRATISLAVA. V úvodnom kole novej sezóny futbalovej Fortuna ligy sa obhajca titulu Spartak Trnava predstaví v Senici.

Nováčik najvyššej slovenskej súťaže nastúpi v Ružomberku, Zemplín Michalovce sa stretne s MŠK Žilina. Predbežný termín týchto troch zápasov je sobota 21. júl.

Žreb 1. kola Fortuna ligy 2018/19: MFK Ružomberok - nováčik Fortuna ligy Zemplín Michalovce - MŠK Žilina FK Senica - Spartak Trnava Železiarne Podbrezová - DAC Dunajská Streda ViOn Zlaté Moravce - Slovan Bratislava FC Nitra - AS Trenčín

O deň neskôr by mali stretnutia 1. ligového kola odohrať slovenskí zástupcovia v Európskej lige 2018/2019.

Vicemajster Slovan Bratislava pocestuje do Zlatých Moraviec, bronzový tím uplynulého ročníka DAC Dunajská Streda do Podbrezovej a FC Nitra privíta AS Trenčín.

"Tak, ako v posledných troch sezónach, určujú poradie zápasov obrátené Bergerove tabuľky, pričom kluby majú priradené čísla podľa umiestnenia v predchádzajúcom ročníku. Na presné termíny jednotlivých zápasov ešte budú mať vplyv televízne prenosy.

Fanúšikov budeme informovať hneď po ich potvrdení. Zatiaľ je isté to, že Slovan, Dunajská Streda a Trenčín nemôžu hrať svoje fortunaligové stretnutia v sobotu 21. júla, keďže vo štvrtok 19. júla sú na programe ich odvetné duely 1. predkola Európskej ligy," informoval prostredníctvom portálu fortunaliga.sk výkonný riaditeľ Únie ligových klubov Michal Mertinyák.

Postup z druhej ligy si vybojoval klub ŠFK Sereď. O jej pôsobení v najvyššej súťaži rozhodne Licenčná komisia Slovenského futbalového zväzu v priebehu júna.