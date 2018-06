Slovan v rozhodujúcom zápase porazil Lučenec a stal sa futsalovým majstrom

Hlasy po zápase:

Marián Berky, tréner Lučenca: "Posledný zápas býva najťažší. Dostali sme rýchly gól, potom druhý a to je na psychiku veľmi náročné. V šatni som upozorňoval hráčov, aby tomu ešte verili, chceli sme to zvrátiť. Škoda toho tretieho gólu, ten bol zlomový. Gratulujem súperom, zaslúžene vyhrali."

Martin Rejžek, tréner Slovana: "Rozhodol rýchly gól na začiatku druhého polčasu a oni museli hrať powerplay, potom to bolo hore dolu, ale super zápas, pre divákov určite. Bola to vyrovnaná séria, nepadalo veľa gólov, na oboch stranách boli dobrí brankári. Dnes sa to roztrhlo, tešíme sa."