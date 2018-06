Varga prišiel na tlačovku v kroji. V Šamoríne sa teší na najlepších na svete

Celkovo sa na pretekoch v Šamoríne zúčastní okolo 800 triatlonistov z 52 krajín.

1. jún 2018 o 22:25 SITA

ŠAMORÍN. Dlhodobá slovenská triatlonová jednotka Richard Varga pred rokom v Šamoríne-Čilistove vstupoval na nepreskúmané územie.

Varga tam absolvoval premiéru v strednom triatlone v rámci svetového šampionátu The Championship. Poriadne objemy 1,9 km plávanie - 90 km cyklistika - 21,1 km beh zvládol na konečnom 11. mieste.

Za víťazným Kanaďanom Lionelom Sandersom zaostal o takmer 19 minút. Po roku bude mať na rovnakom mieste v rovnakej súťaži vyššie ambície.

“Som veľmi šťastný, že sa v x-bionic® sphere opäť konajú majstrovstvá sveta v triatlone a takúto udalosť si určite nenechám ujsť. Verím, že sa mi podarí ešte lepší výsledok ako minulý rok.

Organizácia bola vynikajúca, a aj preto si tieto preteky opäť dávam do svojho športového kalendára," priblížil ešte pred časom svoje plány dvojnásobný slovenský olympionik Richard Varga.

"Je to jeden z top vrcholov tejto sezóny. Radím to na úroveň k finále seriálu MS či majstrovstiev Európy. Chcem zlepšiť vlaňajšie umiestnenie a dostať sa do najlepšej desiatky na svete.

Bežecká trať je veľmi dobrá, v zime som tu bol na majstrovstvách Európy v krose, trať je podobná," dodal Varga, ktorý na tlačovú konferenciu prišiel v slovenskom kroji.

"Pozývam všetkých, aby prišli povzbudzovať, pretože je to jedna z mála príležitostí, aby na vlastné oči videli najlepších triatlonistov na svete," myslí si účastník OH 2012 i 2016.

Osemsto triatlonistov z 52 krajín

V nedeľu bude mať Varga opäť zdatných konkurentov. Štartová listina vo všetkých kategóriach obsahuje mená ako Sebastian Kienle, Michael Raelert, Braden Currie či obhajca triumfu Lionel Sanders.

Medzi ženami sa predstavia vlaňajšia víťazka Lucy Charlesová, Annabel Luxfordová, Anne Haugová, či vlani tretia Heather Wurteleová. Celkovo sa na pretekoch zúčastní okolo 800 triatlonistov z 52 krajín.

Už v sobotu 2. júna sa v jednom z najkrajších športových areálov v strednej Európe predstavia športovci v súťaži TryAthlon s menšími objemami (300 m plávanie, 13 km cyklistika, 3 km beh).

Uskutočnia sa aj preteky s klasickými olympijskými vzdialenosťami (1,5 km plávanie, 40 km cyklistika a 10 km beh) či súťaže detí rôzneho veku.

"Podujatia pod hlavičkou Challenge Family majú skvelú atmosféru a tiež pridanú hodnotu v tom, že spájajú celú triatlonovú komunitu.

V Šamoríne sa vlani súťažilo v úžasnej atmosfére a bola to pre mňa neuveriteľná skúsenosť. Verím, že rovnaké to bude aj tento rok," uviedol na webe podujatia 33-ročný Nemec Kienle, ktorý je držiteľ medailového kompletu z majstrovstiev sveta v dlhom triatlone.

Štartovať bude aj Šebo

Na štart sa počas víkendu postaví aj niekdajší slovenský reprezentant vo futbale Filip Šebo.

"Je to jedna z najlepších akcií v tomto roku. Verím, že to bude podobné ako minulý rok, môj výkon i atmosféra. Veľmi sa na to teším a uvidíme, čo to dá.

Ja mám trošku iné ciele, viac sa koncentrujem na horský triatlon, takže teraz to beriem tréningovo. Je to však podujatie, ktoré musím absolvovať, keďže to je doma na Slovensku," uviedol 34-ročný Bratislavčan.

V Šamoríne bude štartovať aj bývalý futbalový reprezentant Filip Šebo (vľavo). (zdroj: SITA)

"Minulý rok sme pred tým mali trochu väčší rešpekt, keďže sme nevedeli, čo môžeme očakávať. Trať je pre všetkých rovnaká a myslím si, že to telo zvládne. Je len na nás, čo máme natrénované," dodal Šebo pre agentúru SITA.

Súčasťou The Championship 2018 budú aj sprievodné podujatia pre širokú verejnosť - Stredný triatlon, Olympic, TryAthlon a Detský triatlon.

Jednotlivé sprievodné podujatia sú rozdelené podľa výkonnostných skupín, aby si každý našiel tú disciplínu, ktorú zvládne.

3D prezentácia profilu podujatia v Šamoríne

Program na The Championship v Šamoríne (2.- 3. 6.):

2. 6. 2018

TryAthlon (300 m plávanie, 15 km cyklistika a 3 km beh) - pre skúsených športovcov

Olympic (1,5 km plávanie, 40 km cyklistika a 10 km beh) - pre športovcov s dobrou kondíciou

3. 6. 2018

9.00 h The Championship 2018 (1,9 km plávanie, 90 km cyklistika a 21,1 km beh) - pre kvalifikovaných triatlonistov - súťaž mužov

9.10 h The Championship 2018 (1,9 km plávanie, 90 km cyklistika a 21,1 km beh) - pre kvalifikovaných triatlonistov - súťaž žien

9.30 h The Championship 2018 - vekové kategórie u žien

9.50 h The Championship 2018 - vekové kategórie u mužov

Stredný triatlon (1,9 km plávanie, 90 km cyklistika a 21,1 km beh) - pre triatlonistov, ktorí sa nekvalifikovali na The Championship 2018