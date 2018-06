Hrašnová splnila limit na majstrovstvá Európy, Volko suverénne vyhral stovku

Limitári na ME 2018:

LIMIT EA

Ján Volko (100 m/2018 a 200 m /2018)

(100 m/2018 a 200 m /2018) Tibor Sahajda (maratón/2017)

(maratón/2017) Matej Tóth (20 km chôdza/2017 a 50 km chôdza/2018)

(20 km chôdza/2017 a 50 km chôdza/2018) Dušan Majdán (50 km chôdza/2018)

(50 km chôdza/2018) Lukáš Beer (výška/2017 hala)

(výška/2017 hala) Matúš Bubeník (výška/2018 hala)

(výška/2018 hala) Tomáš Veszelka (trojskok/2018)

(trojskok/2018) Marcel Lomnický (kladivo/2018).

(kladivo/2018). Alexandra Bezeková (200 m/2017, 400 m/2018 hala)

(200 m/2017, 400 m/2018 hala) Iveta Putalová (400 m/2018 hala)

(400 m/2018 hala) Martina Hrašnová (kladivo/2018)

(kladivo/2018) Mária Katerinka Czaková (20 km chôdza/2018 a 50 km chôdza/2018)

(20 km chôdza/2018 a 50 km chôdza/2018) Lucia Vadlejch (sedemboj/2018)

LIMIT SAZ

Stanislava Lajčáková (100 m prek./2017).

Poznámka: SAZ vypísal aj vlastné limity (slabšie ako limity EA) pre atlétov vo veku do 25 rokov (rok narodenia 1993 a neskôr), v prípade splnenia takéhoto limitu môže byť pretekár navrhnutý do nominácie len v prípade, že v danej disciplíne nemá Slovensko iného športovca s limitom EA. Navyše, účasť atléta s limitom SAZ ešte podlieha schváleniu technického delegáta ME.