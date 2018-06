Dojímavá rozlúčka. Francúzi po zrušení ich disciplíny rozpílili svoju loď

Škantárovci zrejme svoju loď venujú múzeu.

2. jún 2018 o 18:21 TASR

PRAHA. O dojímavú rozlúčku sa postarali na majstrovstvách Európy slalomárov na divokej vode v pražskej Troji Francúzi. Po tom, čo v hliadkach deblistov došli do cieľa, za obeť padla loď Gauthiera Klaussa a Matthieua Pecheho.

Rozbrusovačkou ju rozpolili a dali všetkým na známosť, že táto kategória definitívne na vrcholných podujatiach v slalome končí.

Francúzi skončili v hliadkach C2 tretí za zlatými Nemcami a striebornými Čechmi, na štvrté miesto sa zaradili Slováci v zložení Kučera - Bátik, Škantárovci a Gewissler - Skákala. Na bronz im chýbalo 3,07 sekundy a vytúženej medaily sa nedočkali.

Lúčenie bolo dojemné, aj vyjadrenie solidarity nielen na brehu divákmi, ale aj na samotnej vode, keď všetky lode vedno naznačili gestami nesúhlas s rozhodnutím MOV a ICF úplne vyradiť deblistov zo súťaží.

Peter Škantár o žiadnej demontáži lode neuvažoval.

"Ešte sme sa úplne nerozhodli, no asi deblovku venujeme nejakému múzeu. Bola by škoda, keby schátrala niekde v lodenici. Naše gesto nesúhlasu vyplynulo z toho, že sme ako rodina, ktorá držala stále spolu. Nechali sme si ho na úplný záver, keď sa táto mimoriadne divácky atraktívna kategória ruší. Áno, my sme poslední víťazi na olympijských hrách, je to pekné, ale oveľa radšej by som bol, keby mohli byť v tejto kategóri ďalší šampióni. S touto kategóriou sme žili 25 rokov a doprial by som jej, aby pokračovala ďalej. Okolnosti to nedovolili a chybu dávam ICF i MOV, že sa takto rozhodli. Verím však stále, že sa táto kategória vráti a bude prinášať potešenie. Doteraz sme bojovali za to, aby sme ju zachránili, no je to o funkcionároch a na nich sme dosah nemali."

Medailový koniec by sa na úplný koniec vynímal. "Bolo by to pekné, no dnes nám to nevyšlo ani individuálne, nič sa nedeje, boli od nás lepší," priznal športovo Peter Škantár.