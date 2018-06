Šéf Neapola o Sarrim: Nedôveroval nášmu klubu, dalo mi to právo hľadať inde

Sarri je stále zamestnancom klubu.

NEAPOL. Aurelio De Laurentiis, prezident futbalového klubu SSC Neapol, je sklamaný, že sa tréner Maurizio Sarri rozhodol zmeniť pôsobisko napriek platenej zmluve.

Zároveň vyhlásil, že Sarri tímu neveril.

Päťdesiatdeväťročný kouč priviedol Neapol v ročníku 2017/2018 na druhé miesto v najvyššej talianskej súťaži so ziskom rekordných 91 bodov.

"Bol som k nemu vždy milý a podporoval som ho," povedal De Laurentiis podľa portálu football-italia.net s odvolaním sa na Corriere dello Sport.

"Hoci mal zmluvu ešte na dva roky, začal verejne rozprávať o tom, že nevie, či v klube zostane. Bál sa, že sa nám nepodarí udržať v kádri najlepších hráčov. To svedčilo o jeho nedôvere voči klubu. Táto situácia mi dala právo hľadať inde," dodal prezident klubu.

Sarri je stále oficiálne zamestnancom Neapola a De Laurentiis už skôr avizoval, že prípadný záujemca o služby skúseného kouča ho bude musieť vykúpiť zo zmluvy.

Sarri by podľa talianskych médii mohol zamieriť do FC Chelsea, Tottenhamu Hotspur, Zenitu Petrohrad či Realu Madrid.

"Ak príde dobrá ponuka, neodmietnem ju. Nehnevám sa na neho a vždy mu budem vďačný za robotu, ktorú odviedol pre klub. Skončiť na druhom mieste s rekordným počtom bodov nebol cieľ nášho tímu, je to skôr jeho osobný úspech. Radšej by sme mali o desať bodov menej, no dostali sa ďalej v pohárovej Európe," uzavrel De Laurentiis.