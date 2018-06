Súper Slovákov? Spolovice negramotné Maroko vyrába esá pre európske kluby

Hrá za nich opora z Juventusu Turín aj supertalent z Realu Madrid. Futbalistov Slovenska čaká v prípravnom zápase Maroko.

3. jún 2018 o 17:15 Pavol Spál

ŽENEVA. Európania ho považujú za bránu do Afriky, africkí imigranti v ňom naopak vidia bránu k lepším zajtrajškom v Európe. Trpí zhruba až päťdesiatpercentnou negramotnosťou.

Maroko je krajinou plnou farieb a krásneho piesku. A tiež nadaných futbalistov. Maroko je momentálne jedným z dvoch ašpirantov na zorganizovanie svetového šampionátu 2026, uchádza sa oň už po piaty raz.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



A trúfa si uspieť voči konkurencii spoločnej kandidatúry Kanady, Mexika a USA.

Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) nedávno označila marockú kandidatúru za veľmi rizikovú v troch oblastiach: štadióny, ubytovanie a doprava.

Prečítajte si tiež: Hamšík potvrdil genialitu aj svojou slabšou nohou, tvrdí Nemec

Maroko predtým neuspelo pri šampionátoch v rokoch 1994, 1998, 2006 a 2010. Pri kandidatúrach 1998 a 2010 sa Afričania nevyhli podozreniu z pokusu o podplácanie.

Podľa amerických úradov si marockí funkcionári pri neúspešných pokusoch kupovali hlasy už bývalých členov FIFA.

V pondelok reprezentácia Maroka (o 20.00 vysiela JOJ PLUS) preverí Slovákov. Prípravný zápas sa hrá na neutrálnej pôde v Ženeve. Aréna Stade de Genève má kapacitu 30-tisíc.

„Neviem, čo je to za mužstvo. Proti súperovi z Afriky som ešte nikdy nenastúpil. Bude to pre mňa novinka. Dostali sa na majstrovstvá sveta, tak to isto nebudú amatéri,“ priznáva útočník Adam Nemec.

Afrika je pre Slovákov neznáma

Futbalová reprezentácia odohrala v dejinách samostatnosti 275 zápasov, napriek tomu bude pondelňajší duel s Marokom ešte len šiestym súbojom proti krajine z afrického kontinentu. Slováci ani jeden nevyhrali.

„S africkým tímom nemám žiadne skúsenosti,“ priznáva stopér Milan Škriniar.

S Marokom už raz Slováci hrali, v roku 1994 na turnaj v Sharjahi podľahli 1:2. Nastúpil trebárs bývalý tréner reprezentácie Vladimír Weiss či súčasný vedúci mužstva Róbert Tomaschek. Jediný gól Slovákov strelil Ľubomír Faktor.

Zo súčasnej reprezentácie nastúpili proti africkému celku iba jej traja členovia. Marek Hamšík, Peter Pekarík a Juraj Kucka si v príprave na svetový šampionát v Afrike 2010 zmerali sily s Kamerunom. Súboj na neutrálnej pôde v Rakúsko sa skončil 1:1

Vlani si proti Ugande pod hlavičkou ligového výberu zahral aj brankár Slovana Michal Šulla, Slováci prehrali v Abú Zabí 1:3.

Maroko - SLOVENSKO predpokladaná zostava SR: Šulla - Pekarík, Sekulič, Škriniar, Mazáň - Hrošovský, Lobotka - Pačinda, Hamšík, Rusnák - Ďuriš

Podľa svetového rebríčka je Maroko na 42. mieste. Slováci sú na tom o trinásť miest lepšie, ale sotva sú favoritmi zápasu.

V kádri francúzskeho trénera Hervého Renarda figuruje niekoľko zvučných mien na čele s obrancom Juventusu Turín a kapitánom tímu Medhimom Benatiom.

Góly oslavuje svojsky, naznačuje, že strieľa z pušky.

Medzi dlhoročné opory patrí aj Nabil Dirár z Fenerbahce Istanbul či stredopoliar Júnis Bilhanda z Galatasaray Istanbul.

Talent z Realu Madrid

Devätnásťročný supertalent a obranca Achraf Hakimi odohral v tejto sezóne za Real Madrid devätnásť zápasov, dal dva góly. Je to prvý Maročan, ktorý nastúpil a tiež skóroval za najslávnejší klub sveta. V Madride sa narodil aj vyrastal v akadémií Realu.

Drvivá väčšina hráčov pôsobí v Európe. Až päť z nich hrá v kluboch zo španielskej ligy, traja vo francúzskej. Amine Harit zarába v bundeslige za Schalke 04.

Tímová fotografia Maroka. (zdroj: TASR/AP)

Jawad El Yamiq je hráčom FC Janov. Mnohí pôsobia v elitných tureckých kluboch. Zaujímavou postavou je útočník Ayoub El Kaabi.

V drese národného tímu dal v ôsmich zápasoch až desať gólov. Pritom pôsobí iba v tuniskej lige.

Stredopoliar Mahdí Carcela prešiel v rodnom Belgicku všetkými reprezentačnými výbermi a pripísal si aj dva štarty za áčko, než sa v roku 2010 rozhodol hrať za severoafrickú krajinu.

Obranca Manuel Da Costa sa narodil vo Francúzsku a až do 21 rokov reprezentoval Portugalsko. Bratia Sufjan a Nurdín Amrabatovci hrali v mládežníckych kategóriách za rodné Holandsko.

Iní hráči marockého pôvodu naopak reprezentujú cudzie krajiny. Trebárs Axel Witsel, Marouane Fellaini, Zakaria Bakkali (všetci Belgicko) či Rijad Mahrez (Alžírsko).

Pelé sa mýlil

Asistentom trénera národného tímu je Mustapha Hadji, ktorý zaujal na MS 1998. Maroko sa na rozdiel od Slovákov chystá na majstrovstvá sveta, kde sa predstaví po 20 rokoch.

Pelé sa vo svojej predpovedi zmýlil. (zdroj: TASR/AP)

V skupine B si zahrá proti Španielsku, Portugalsku a Iránu.

Legendárny Pelé v roku 1977 predpovedal: „Nejaký africký tím do roku 2000 majstrovstvá sveta určite vyhrá." Najlepší futbalista minulého storočia sa mýlil.

Africkým maximom na svetových šampionátoch zostáva štvrťfinále. Afrika ešte nikdy nemala zástupcu medzi najlepšími štyrmi.

Len trikrát postúpila do štvrťfinále - prvýkrát sa to podarilo kamerunskej partii okolo tridsaťosemročného veterána Rogera Millyho v roku 1990.

Potom už to zvládli iba Senegal v roku 2002 a Ghana v roku 2010, keď sa majstrovstvá prvýkrát hrali v Afrike.

Z taktiky by prepadli

Nikto už nepochybuje o tom, že Afričania vedia skvelo kopať do lopty. Roger Milla, George Weah, Abedi Pelé, Jay-Jay Okocha, Samuel Eto'o, Didier Drogba, alebo dnes Mohamed Salah, Sadio Mané, i Kalidou Koulibaly.

To všetko sú hviezdy, ktoré sebe i čiernemu kontinentu vydobyli uznanie.

Prečítajte si tiež: ONLINE: Slovensko - Maroko (kliknite na tento odkaz)

„Keď sa pozriete na súpisky afrických tímov, tak majú veľa individualít. Ale dobrý tím musí držať pohromade.

Inak majstrovstvá vyhrať nejde,“ uviedol pre CNN bývalý francúzsky stredopoliar senegalského pôvodu a majster sveta z roku 1998 Patrick Vieira.

Afričania by za atletickú výbavu, kreácie s loptou aj oslavné tančeky dostali vyznamenania, z taktiky by však prepadli.



Stále ich brzdia problémy s disciplínou nielen na ihrisku, stavajú na individuality na úkor tímového poňatia, problémom sú aj hádky v tíme či nerozvinutá futbalová infraštruktúra v jednotlivých krajinách