Trénerom Trnavy má byť Čech, ktorého v bývalom klube nahradil Maradona

Radoslav Látal už na Slovensku pôsobil.

2. jún 2018 o 22:41 TASR

TRNAVA. Nástupcom Nestora El Maestra v pozícii trénera úradujúceho slovenského majstra Spartaka Trnava by sa mal stať Čech Radoslav Látal.

Ten podľa portálu isport.blesk.cz už prikývol na ponuku fortunaligového klubu.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prečítajte si tiež: S Trnavou získal historický titul. Tréner El Maestro v klube končí

"S čerstvým slovenským majstrom by mal v budúcom týždni podpísať kontrakt a pustiť sa do práce. Látala, ktorý po prekvapujúcom príchode Diega Maradonu nedávno skončil na lavičke bieloruského Dinama Brest, čaká so Spartakom prvé predkolo Ligy majstrov," informoval web isport.cz.

"Posilniť by ho mohol aj český útočník Tomáš Poznar, o ktorého má klub na čele so športovým riaditeľom Pavlom Hoftychom veľký záujem," doplnil server.

Látal predtým trénersky viedol aj MFK Košice (2013/2014), Baník Ostrava či poľský klub Piast Gliwice. O jeho služby mal pôvodne eminentný záujem Slovan Liberec, na jeho lavičku by sa teraz údajne mohol posadiť niekdajší slovenský obranca Zsolt Hornyák.