Marinčin skóroval. Jeho Toronto vyhralo v jedenásťgólovom zápase

Hokejisti Toronta Marlies porazili Texas Stars v úvodnom finálovom zápase AHL.

3. jún 2018 o 8:12 SITA

TORONTO. Hokejisti Toronta Marlies v zostave so slovenským obrancom Martinom Marinčinom zvíťazili nad hráčmi Texasu Stars 6:5 v sobotňajšom prvom finálovom zápase play off AHL.

Stars viedli v stretnutí už 4:2, domáci Marlies však otočili, víťazný gól strelil v 51. min Trevor Moore.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Záložný tím Toronta Maple Leafs z NHL si pripísal desiaty triumf v play off po sebe.

Košický rodák Marinčin strelil v 45. min stretnutia svoj prvý gól v tohtoročnej vyraďovacej časti AHL, poslal ním Toronto do vedenia 5:4. Pripísal si aj jeden mínusový bod a dve strely.

Celkovo v aktuálnom play off absolvoval 14 meraní síl so ziskom 7 bodov (1+6) a 6 "plusiek", inkasoval aj 6 trestných minút.

Finále play off AHL 2017/2018 - prvý zápas:

Toronto Marlies - Texas Stars 6:5 (1:2, 2:2, 3:1)

/stav série: 1:0/

Góly: 9. Holl, 31. Gauthier (Greening), 40. C. Mueller (Ben Smith, Timašov), 43. Marchment (Greening, LoVerde), 45. MARINČIN (Timašov, C. Mueller), 51. T. Moore (C. Mueller, C. Rosén) - 7. T. Morin (McKenzie, Dowling), 13. McKenzie (Regner, McKenna), 32. Fyten (Mangene, Heatherington), 38. T. Morin (Dowling), 47. Dowling (T. Morin, Nyberg)

Slovenský obranca Martin Marinčin (Toronto) strelil jeden gól, branku súpera ohrozil dvakrát a zaznamenal aj jeden mínusový bod.