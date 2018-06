Slafkovský a Mirgorodský postúpili do finále, Martikánovi sa nedarilo

Pozrite si nedeľné výsledky ME vo vodnom slalome v Prahe

3. jún 2018 o 11:28 (aktualizované 3. jún 2018 o 12:04) SITA

Kajakárka Eliška Mintálová nepostúpila na ME do finále.(Zdroj: TASR)

PRAHA. Slovenskí kanoisti Alexander Slafkovský a Marko Mirgorodský postúpili do finále v disciplíne C1 na majstrovstvách Európy vo vodnom slalome v Prahe.

Tridsaťpäťročný skúsený Slafkovský sa v semifinále umiestnil na výbornom treťom mieste časom 98,39 s (2). O poznanie mladší Mirgorodský skončil hneď za ním výkonom 98,86 (0).

Slafkovský: Finále je to najpodstatnejšie

Naopak do finále sa neprebojoval veterán Michal Martikán, ktorému semifinále vôbec nevyšlo a skončil na poslednom 20. mieste (110,93 /4/). Finále je na pláne od 13.38 h.

"Jazda bola celkom dobrá, až ma to trochu prekvapilo. V závere mi však chýbali trochu sily, rovnako ako v kvalifikácii. Verím, že vo finále ma atmosféra posunie a budem vládať až do cieľa,“ zhodnotil semifinále Marko Mirgorodský.

Do finále postúpil aj obhajca titulu Alexander Slafkovský. "Vedel som, že musím ísť dobrú jazdu bez risku a na istotu. Hneď na štvorke prišiel jemný dotyk a vedel som, že už nemôže prísť chyba.

V polovici trate som počul komentátora, že mám ešte náskok napriek dotyku. Vedel som, že jazda je dobrá a už len to udržať do cieľa. Finále je to najpodstatnejšie,“ poznamenal.

Mintálová skončil v semifinále posledná

Kajakárka Eliška Mintálová sa nepredstaví vo finále disciplíny K1 žien. V nedeľňajšom doobednom semifinále obsadila 19-ročná reprezentantka posledné 20. miesto výkonom 162,82 s. Finále je na programe od 13.05 h.

"Na jazdu som sa veľmi tešila, keďže to bolo moje prvé semifinále na seniorskej vrcholnej akcii. Päťdesiatka isto bola, pretože som si nedostatočne zašla pred bránku a chcela tam dať len 'hlavičku', no nevyšlo mi to.

Ani to ma však nezlomilo, chcela som až do cieľa ísť naplno. Pokúšala som sa dodržiavať pokyny trénera. Získala som aspoň nové skúsenosti a užila som si to," povedala po semifinále Eliška Mintálová.

ME vo vodnom slalome 2018 - výsledky

K1 Ženy - semifinále (prvých 10 do finále):

1. Corinna Kuhnleová Rakúsko 103,56 s (2) 2. Kateřina Kudějová ČR 105,82 (0) 3. Ricarda Funková Nemecko 106,70 (2) ... 20. Eliška Mintálová SR 162,82 (54) - nepostúpila do finále

C1 Muži - semifinále (prvých 10 do finále):