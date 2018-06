Fred bude prvou letnou posilou Manchestru United, prestup musí spečatiť počas dňa voľna

Už v pondelok by mal absolvovať medicínske testy u svojho budúceho zamestnávateľa.

4. jún 2018 o 11:24 SITA

LONDÝN. Brazílsky futbalista Fred v najbližších dňoch skompletizuje prestup do Manchestru United. Podľa správ brazílskych médií 25-ročný stredopoliar prestúpi zo Šachtaru Doneck na Old Trafford za 55 miliónov eur.

Už v pondelok by mal absolvovať medicínske testy u svojho budúceho zamestnávateľa. Tréner brazílskej repretentácie Tite ho však s nevôľou púšťal z tímu, ktorému vrcholí záverečná príprava na majstrovstvá sveta v Rusku.

Hovorca Brazílskej futbalovej konfederácie (CBF) potvrdil, že v pondelok majú reprezentanti deň voľna, no už v utorok pokračuje ich spoločná príprava na vrchol štvorročného obdobia.

"Ak sa to má stať, tak nech je to čo najskôr. Nech to rýchlo vyriešia, aby mohol znova upriamiť svoju myseľ na národný tím a majstrovstvá sveta," uviedol Tite aj podľa webov ESPN či Fox Sports.

Ak sa transfer zrealizuje, Fred bude prvou letnou posilou tímu Josého Mourinha. United sa rovnako netají záujmom získať ešte len 19-ročného obrancu Dioga Dalota z FC Porto.

Fred je hráčom Šachtaru Doneck od roku 2013 a v roku 2015 bol súčasťou brazílskeho výberu na šampionáte Copa América.

Brazílčania zdolali Chorvátov (2:0) v nedeľňajšom zápase v Liverpoole aj s gólovým zápisom Neymara. Posledný prípravný duel pred odchodom do Ruska 10. júna zohrajú Titeho zverenci vo Viedni proti Rakúšanom.

Na MS 2018 v E-skupine budú ich súpermi Švajčiari, Kostaričania a Srbi.