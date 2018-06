Prvú etapu na Critérium du Dauphiné vyhral Impey, lídrom ostal Kwiatkowski

Vo finiši som šiel do toho, ale na víťazstvo som si vôbec neveril, priznal.

4. jún 2018 o 17:15 SITA

Critérium du Dauphiné 2018

1. etapa (Valence - Saint-Just-Saint-Rambert, 179 km):

1. Daryl Impey JAR Mitchelton-Scott 4:24:26 h 2. Julian Alaphilippe Francúzsko Quick-Step Floors + 0 s 3. Pascal Ackermann Nemecko Bora-Hansgrohe + 0 s 4. Tiesj Benoot Belgicko Lotto Soudal + 0 s 5. Michal Kwiatkowski Poľsko Team Sky + 0 s 6. Jesús Herrada Španielsko Cofidis, Solutions Crédits + 0 s

SAINT JUST SAINT RAMBERT. Juhoafričan Daryl Impey z tímu Mitchelton-Scott sa stal víťazom prvej etapy 70. ročníka cyklistických pretekov Critérium du Dauphiné, ktoré sú súčasťou WorldTour a zároveň prípravou na Tour de France.

V záverečnom finiši zvlnenej etapy z Valence do Saint Just-Saint Rambert Impey, ktorá merala 179 kilometrov, trochu nečakane zdolal Francúza Juliana Alaphilippa (Quick-Step Floors) a Nemca Pascala Ackermanna (Bora-Hansgrohe).

Víťaz úvodného prológu Poliak Michal Kwiatkowski (Team Sky) došiel do cieľa na piatom mieste a udržal si na čele priebežnej klasifikácie náskok dvoch sekúnd pred Impeyom a troch sekúnd pred svojím tímovým kolegom Talianom Giannim Mosconom.

"Bol to náročný deň a ani som sa pred štartom necítil dobre. Bol som sám zo seba prekvapený, keď som sa v závere ocitol v dobrej pozícii na finálny útok. Dvesto metrov pred cieľom som teda šiel do toho, ale na víťazstvo som si vôbec neveril. Samozrejme, teším sa, že to vyšlo, je to ďalší krok v mojej kariére," uviedol Daryl Impey aj na webe Cyclingnews.

V utorok je na programe druhá etapa z Montbrisonu do Belleville en Beaujolais (180,5 km). Slováci na pretekoch Critérium du Dauphiné 2018 chýbajú.

Priebežné celkové poradie