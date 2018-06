Ani jeden z nich nejde na MS. Taliansko v šlágri remizovalo s Holandskom

Hostia využili vylúčenie domáceho Taliana.

4. jún 2018 o 22:51 TASR

BRATISLAVA. Futbalisti Talianska remizovali v pondelok v Turíne v prípravnom zápase s Holandskom 1:1. V súboji dvoch európskych veľmocí, ktoré však budú chýbať na nadchádzajúcich MS v Rusku, dostal domácich do vedenia gól Simoneho Zazu z 67. minúty.

Taliani dohrávali od 69. minúty bez vylúčeného obrancu Domenica Criscita a hostia, ktorí vo štvrtok remizovali v Trnave so Slovákmi 1:1, to využili na vyrovnanie. V 88. minúte sa o to zaslúžil Nathan Ake.

Prípravné zápasy:

India - Keňa 3:0 (0:0)

Góly: 68. a 90.+1 Chhetri (prvý z 11 m), 71. Lalpekhlua

Arménsko - Moldavsko 0:0